الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«عمومية الصحفيين» ترفض ميزانية النقابة وتحيلها للمجلس الجديد

انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين

رفض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الميزانية عن العام الماضي، على أن يجري عرضها على المجلس الجديد للنقابة للتصويت عليها. 

جاء ذلك في تصويت طرحه نقيب الصحفيين ضياء رشوان وجرى رفض الميزانية بالإجماع.

وصوتت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المنعقدة الآن برفض الميزانية التي عرضها الكاتب الصحفي حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين.

جاء ذلك استجابة لمقترح مقدم من محمد سعد عبد الحفيظ بعد عدة اعتراضات على الميزانية، وتم عرض الأمر على الجمعية العمومية التي رفضت بالأغلبية الميزانية، وتم إحالة الميزانية للمجلس الجديد لعرضها على الجمعية العمومية الجديدة.

وشهدت انتخابات نقابة الصحفيين إقبالا كثيفا من قبل أعضاء الجمعية العمومية، صباح اليوم، مع فتح باب التسجيل، للمشاركة في انتخابات نقابة الصحفيين.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، باب تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية، وحرص عدد كبير من المرشحين على استقبال أعضاء الجمعية العمومية فور بدء تسجيل الحضور.

وحرص عدد من القيادات الصحفية على الحضور، أبرزهم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق، والإعلامي حمدي رزق والكاتب الصحفي أحمد الطاهري والكاتب الصحفي مصطفى بكري وغيرهم.

ودعا أيمن عبدالمجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية المقرر لها اليوم.

وقال: «في انتظاركم للتعبير عن إرادتكم، فحضوركم بكثافة يحمي نقابتكم، ولقد تم اتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات على الزملاء لإنجاح الجمعية العمومية».

ولفت إلى أن النصاب القانوني للانعقاد 25% من (2335) إجمالي من لهم حق التصويت مسددي الاشتراكات (9338)، وتابع من لم يسدد الاشتراك (514) فقط، ومن يحضر منهم يوم انعقاد الجمعية العمومية يُسمح له بالسداد وممارسة حقه الانتخابي، ويتوافر طاقم بمركز المعلومات لتيسير ذلك.

وشهدت فعاليات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي بدأت في تمام العاشرة، إقبالاً كثيفاً من أعضاء الجمعية العمومية لتسجيل حضورهم.

كما حرص أغلبية المرشحين على استقبال أعضاء الجمعية العمومية، وكان من بين أبرز الحضور خالد ميري، وخالد البلشي، المرشحان على مقعد نقيب الصحفيين.

وحضر المرشحون لعضوية مجلس النقابة محمد شبانة ومحمد يحيى ومحمد السيد وممدوح الصغير وسامي عبدالراضي وعبد الرؤوف خليفة وجمال عبد الرحيم، وغيرهم، حرصًا على استقبال الناخبين.

وفي تمام العاشرة، فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة، باب تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية.

وينتخب أعضاء نقابة الصحفيين اليوم، نقيبًا جديدًا و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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