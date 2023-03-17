الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يتابعان توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأوقاف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣م توزيع الدفعة التاسعة من لحوم الأوقاف بواقع ( ٢ ) طن من لحوم الأوقاف؛ ليصل إجمالي ما تم توزيعه ( ١٢ طنًّا ) بمحافظة جنوب سيناء حتى الآن، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية،  اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد،  والشيخ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، والشيخ جمال معوض إسماعيل مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ، وعدد من النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال تفقد سيارات اللحوم أشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى أن هذه اللحوم تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها سيادة الرئيس، مؤكدًا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع، حيث قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن توزيع 300 طن خلال شهر رمضان، تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين القادم بتوزيع 10 أطنان من لحوم صكوك الأوقاف.

احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الهدى بمدينة دهب

ومن جهته افتتح معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مسجد الهدى بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة 17/ 3/ 2023م، وذلك بحضور فضيلة أ.د/ شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء/ وائل سليمان رئيس مجلس إدارة مصنع صقر رئيس الهيئة الوطنية للتصنيع، واللواء/ أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة،  واللواء/ محمد شعير سكرتير عام المساعد المحافظة، واللواء/ محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، والشيخ/ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، والشيخ/ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة..

احتفال ا بالعيد القومي الحماية الاجتماعية الد فودة محافظ جنوب سيناء الهيئة الوطنية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

الصحة: فحص 13 ألفًا و143 سيدة بالوحدات المتنقلة خلال عام

«الجزارين»: استيراد اللحوم من تشاد والسودان يخفض أسعار اللحوم فى رمضان

ضبط نصف طن رنجة مجهولة المصدر بأحد المحال التجارية فى كفرالشيخ

أعلام «حياة كريمة» ترفرف في احتفالية «كتف في كتف» (صور)

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-3-2023

«عبدالمجيد» يعلن جدول أعمال الجمعية العمومية لانتخابات «الصحفيين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم