وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يتابعان توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأوقاف

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣م توزيع الدفعة التاسعة من لحوم الأوقاف بواقع ( ٢ ) طن من لحوم الأوقاف؛ ليصل إجمالي ما تم توزيعه ( ١٢ طنًّا ) بمحافظة جنوب سيناء حتى الآن، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، والشيخ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، والشيخ جمال معوض إسماعيل مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ، وعدد من النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال تفقد سيارات اللحوم أشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى أن هذه اللحوم تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها سيادة الرئيس، مؤكدًا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع، حيث قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن توزيع 300 طن خلال شهر رمضان، تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين القادم بتوزيع 10 أطنان من لحوم صكوك الأوقاف.

احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الهدى بمدينة دهب

ومن جهته افتتح معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مسجد الهدى بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة 17/ 3/ 2023م، وذلك بحضور فضيلة أ.د/ شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء/ وائل سليمان رئيس مجلس إدارة مصنع صقر رئيس الهيئة الوطنية للتصنيع، واللواء/ أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء/ محمد شعير سكرتير عام المساعد المحافظة، واللواء/ محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، والشيخ/ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، والشيخ/ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة..