الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد إحلالهما وتجديدهما..

افتتاح مسجدين بمركز الفشن ببنى سويف بتكلفة 4 ملايين جنيه

الافتتاح
الافتتاح

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الفشن، لافتتاح مسجد النور عزبة عبداللطيف يوسف، التابع لقرية الجفادون، مجلس قروي دلهانس، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 320 مترًا "بعد إحلاله وتجديده" وبتكلفة 2.5 مليون جنيه "خطة  الوزارة" بحضور: محمد بكري، رئيس الوحدة المحلية، الشيخ عبدالحكيم أحمد نصر الله، مدير أوقاف الفشن، وأشرف حمزاوي، نائب رئيس المركز، وأيمن جامع، رئيس مجلس قروي دلهانس، وحيدر حسين مدير إدارة الرصد الميداني بالوحدة المحلية ومفتشي إدارة الأوقاف.

كما شهد اليوم الجمعة، افتتاح مسجد الرحمة بقرية العجرة بالحيبة التابعة لمجلس قروي الفنت بعد إحلاله وتجديده على مساحة 140 مترًا بتكلفة 1.4 مليون جنيه "جهود ذاتية"، حيث أقيمت شعائر الصلاة عقب افتتاح المسجد، بحضور مسئولي الوحدة المحلية والأوقاف وجموع المواطنين من أهالي القرية.

احتفالات المحافظة إدارة الأوقاف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف العيد القومي النواب والشيوخ

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وائل لطفي

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