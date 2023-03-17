«أوقاف القدس»: 70 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الجمعة، بأن ما يقارب من 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم إغلاق الاحتلال لمحاور الطرق والشوارع الرئيسة في القدس لتأمين سير المارثون التهويدي.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في بطاقات المواطنين الوافدين إليه، ومنعت العديد من الدخول، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وفي وقت سابق من اليوم، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشوارع في مدينة القدس، بحجة تأمين مسير ماراثون تهويدي تنظمه بلدية الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن شرطة الاحتلال أغلقت عشرات الشوارع من شمال المدينة وصولا إلى جنوبها فى شارع القدس الخليل، وانتشرت بشكل مكثّف في الطرقات، بحجة تأمين ما يسمى ماراثون القدس 2023.

- البرلمان العربي يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

في سياق متصل، دعا البرلمان العربي، الجمعة، إلى وقف تصعيد جرائم الاحتلال المستمرة والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وحذر البرلمان العربي، فى بيان، من عواقب هذا التصعيد الخطير، الذي لن يؤدي إلا لمزيد من التدهور والعنف، وتفجير ساحة الصراع، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وشدد البرلمان العربي على موقفه الرافض للإجراءات الأحادية التي تقوم بها حكومة اليمين المتطرفة منذ توليها الحكم، وتوفير حماية دولية للمدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة والتي آخرها العدوان على مدينة جنين واستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات، أغلبهم في حالة خطيرة.

كما طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، والبرلمانات الدولية والأوروبية، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم حكومة اليمين المتطرفة، ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتوفير الحماية الدولية له.