قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. صدام نارى بين البايرن ومان سيتى والريال يواجه تشيلسى

سُحبت اليوم قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023 وأسفرت عن مواجهات منتظرة.

وأُسدل الستار يوم الأربعاء الماضي على منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وأسفر عن تأهل فرق (ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجلزيان، ميلان وإنتر ونابولي من إيطاليا، بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي)، فيما ودعت المسابقة فرق قوية على رأسها ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا

وأوقعت القرعة فريق ريال مدريد الإسباني في مواجهة تشيلسي الإنجليزي في لقاء ناري.

وسيصطدم مانشستر سيتي الإنجليزي بـ بايرن ميونخ في قمة أوروبية نارية.

وجاءت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:

ريال مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي

إنتر الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ

ميلان الإيطالي ضد نابولي الإيطالي

وتُقام مباريات الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء 11، 12 أبريل على ملاعب الفرق المذكورة أولًا.

وتُلعب مباريات الإياب يومي 18، 19 أبريل على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا.

وشارك في سحب القرعة حميد ألتينتوب نجم منتخب تركيا، وريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق، إضافة إلى الهولندي باتريك كلويفرت لاعب برشلونة السابق.

يُذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيُلعب يوم 10 يونيو على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية.

كان قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من النسخة الحالية للبطولة، كل من ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان، والثلاثي الإيطالي، إي سي ميلان وإنتر ونابولي، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي.