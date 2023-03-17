الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

توافد كبير على انتخابات الصحفيين بفرع الإسكندرية بعد مد التسجيل

نقابة الصحفيين الفرعية
نقابة الصحفيين الفرعية

شهدت النقابة الفرعية لنقابة الصحفيين في محافظة الإسكندرية إقبالاً كبيراً من الصحفيين بعد مد التسجيل في الجمعية العمومية إلى الساعة الثانية ظهراً لاكتمال النصاب القانوني.

وبدأ الصحفيون بالنقابة الفرعية في الإسكندرية في التوافد من العاشرة صباحاً للتسجيل لاكتمال الجمعية العمومية حيث يحق لـ186 صحفياً التصويت في الإسكندرية.

ويتنافس على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 50 مرشحاً؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحاً على منصب نقيب الصحفيين.

يتنافس على 6 مقاعد بالمجلس 40 مرشحاً؛ من بينهم 12 مرشحاً على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحاً على مقاعد "تحت السن".

ويحق التصويت باختيار 6 من المرشحين بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

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انتخابات نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين إجراء انتخابات التجديد النصفي نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية نقابة الصحفيين بالاسكندرية

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رسائل العين السخنة

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