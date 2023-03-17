عضو التحالف الوطني: مبادرة «كتف في كتف» مستمرة طوال العام

قال محمود الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف مستمر العمل على مدار الساعة لآخر يوم في السنة، وبنفس التوجه والمستهدفات والزخم الموجود في الوقت الحالي، وليس فقط لآخر شهر رمضان"، مشيرا إلى أن إعداد الكرتونة الغذائية ضمن مبادرة "كتف في كتف" قائم على دراسة وليس بطريقة عشوائية.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، "الكرتونة تضم أنواعا متنوعة من السلع الغذائية، من شاي وسكر وزيت وأرز ومكرونة وبقوليات، بكميات تكفي 5 أفراد لمدة شهر".

وعن توصيل كرتونات السلع الغذائية للمدن الحدودية، أوضح "الجارحي"أن مبادرة "كتف في كتف" استطاعت الوصول لكافة المحافظات منها الحدودية، مؤكدا أنه خلال أيام معدودة ستكون كل المواد الغذائية وصلت لمستحقيها في المحافظات قبل شهر رمضان الكريم.

- تعبر عن تلاحم كافة أطياف الشعب المصري

وتابع: "مايتم في عمل مبادرة "كتف في كتف" يعد ملحمة حقيقية، إذ يعبر عن تلاحم كافة أطياف الشعب المصري، ومؤسساته وأفراده، انطلاقا من أهمية ورقي الهدف المرجو من المبادرة، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم وجبات من خلال "مطبخ الخير"، في عدد من المحافظات المصرية لتوصيل وجبات إفطار لأهالينا المستحقين".

واستطرد: "لولا التحالف لما كان هناك ذلك الزخم والتنسيق والوصول لكافة المستحقين الحقيقيين، وذلك من خلال تضافر كافة مؤسسات التحالف ومؤسسات الدولة ودعمها في إنجاح مستهدفات التحالف الوطني".