الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«إكسترا نيوز» تستعرض تفاصيل مبادرة «كتف في كتف» (فيديو)

كتف في كتف
كتف في كتف

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا عن تفاصيل مبادرة «كتف في كتف» للحماية الاجتماعية، والتي تأتي ضمن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال المذيع كريم حاتم، إن اليوم يشهد انطلاق احتفالية مبادرة «كتف في كتف» التي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، وتهدف إلى تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية، وتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف، أن مبادرة «كتف في كتف» هي إحدى مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي انطلق في مارس 2022، بمشاركة وعضوية العديد من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث تستهدف المبادرة تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية بكل ربوع الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.

كتف فى كتف مبادرة كتف في كتف تفاصيل تستعرض اكسترا نيوز أبرز

مواد متعلقة

الخميس.. أحمد نوار ضيف الدكتورة صفاء النجار فى «أطياف»

إلغاء مئات الرحلات الجوية فى ألمانيا بسبب إضرابات تطالب بتحسين الأجور

«إكسترا نيوز» ترصد تصدير الغاز الطبيعى للاتحاد الأوروبى فى 2022 «فيديو»

رغم تمديده.. تواصل المشاورات بشأن اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب (فيديو)

للمطالبة برفع أجورهم.. الأطباء ينظمون إضرابات عن العمل فى بريطانيا (فيديو)

بعد إفلاس بنك سيليكون فالي.. القطاع المصرفي الأمريكي يتعرض لأزمة ثقة (فيديو)

مؤسس «هوا دافي»: تنوع الخلفيات الموسيقية لأفراد الفرقة سبب نجاحها (فيديو)

معارك دامية بين أوكرانيا وروسيا بمدينة باخموت «فيديو»

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-3-2023

الحكومة تنفى تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة بسبب «التوقيت الصيفى»

أخبار الظهيرة| إقبال كثيف على المشاركة في «عمومية الصحفيين».. والأهلى يصطدم بالقطن في دورى أبطال إفريقيا

وزير المالية السعودى: مصر دولة غنية بمواردها الطبيعية والبشرية ومقوماتها غير المسبوقة

لا شبهة جنائية.. ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية فى الدقى

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية تركيا فى قصر التحرير.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم