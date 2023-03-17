«إكسترا نيوز» تستعرض تفاصيل مبادرة «كتف في كتف» (فيديو)

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا عن تفاصيل مبادرة «كتف في كتف» للحماية الاجتماعية، والتي تأتي ضمن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال المذيع كريم حاتم، إن اليوم يشهد انطلاق احتفالية مبادرة «كتف في كتف» التي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، وتهدف إلى تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية، وتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف، أن مبادرة «كتف في كتف» هي إحدى مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي انطلق في مارس 2022، بمشاركة وعضوية العديد من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث تستهدف المبادرة تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية بكل ربوع الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.