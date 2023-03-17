النيابة تصرح بدفن عامل توفي إثر تسممه من مبيد حشري في سوهاج

صرحت النيابة العامة في سوهاج، بدفن جثة عامل، توفي إثر تناوله مبيدا حشريا في منزله بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

وكان مستشفى المنشأة المركزي، قد استقبل عامل مصابا بحالة إعياء وألم بالبطن شديدين على إثر تعرضه لحالة تسمم، عقب تناوله مبيدا حشريا داخل المنزل، وتوفى عقب ذلك تم تحرير المحضر بذلك، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس فرع بحث الجنوب ورئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة، عن وصول عامل ويقيم بناحية الزوك الشرقية دائرة مركز المنشاة مصاباً " حالة إعياء " وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

باستجواب والده بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل تناول مبيد حشري مما نتج عنه إصابته ووفاته، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.