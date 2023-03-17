الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف الشوارع بمراكز ومدن المحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لخطة رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بكل مراكز ومدن المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتذليل أية عقبات لسرعة الانتهاء من الرصف لتقديم خدمة أفضل للمواطنين في تسهيل الحركة المرورية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بقطاع الرصف باعتباره أحد شرايين التنمية وفقًا لرؤية مصر 2030 واسراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع أسامة أحمد محمد، مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة ومحمد جمال نائب مدير المشروع.

وتناول اللقاء استعراض خطة الرصف المنفذة بكل مركز ومدينة والأعمال المتبقية وفقًا للجداول المحددة ووجه المحافظ تسريع معدلات الأداء ورفع نسب إنجاز رصف الشوارع بنطاق المحافظة للإنتهاء من جميع الأعمال المتبقية، مؤكدًا إنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظًا على الصالح العام وحقوق المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة مشددًا على ضرورة العمل بالتوازى بكل الشوارع المدرجة والمستهدفة بالخطة لنهو  الأعمال المقررة مع التأكيد على الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة حفاظاً على الصالح العام مع ضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الموقف وتذليل العقبات أولاً بأول لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع وتقديم خدمات أفضل.

ووجّه المحافظ بمراجعة كل الشوارع المدرجة المزمع رصفها بالخطة وإعداد بيان تفصيلي بنسب الانجاز معلنًا تقديمه لكل سبل الدعم والامكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والانتهاء منها في المواعيد المقررة مشددًا على ضرورة الحفاظ على الرصف وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير فيه مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف الجارية بمراكز وقرى المحافظة سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري وتفقد أعمال ومراحل التنفيذ والاطمئنان على جودة الأعمال.

اخر مستجدات الإمكانات المتاحة التنمية المستدامة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذى المواعيد المقررة تحقيق السيولة المرورية حركة المرورية حقوق المواطنين

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