«أسيوط» تناقش استعداداتها لشهر رمضان وتوفير كميات إضافية من السلع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استعدادات مديرية التموين لاستقبال شهر رمضان الكريم من حيث توافر السلع التموينية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وتنافسية وبجودة عالية مع العمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة في المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ومعارض "أهلا رمضان" التي تم افتتاحها بجميع مراكز وقرى وأحياء المحافظة.

وذلك ضمن خطط المحافظة للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر المبارك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة توفير كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة لا تقل عن 20% في المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بكافة ربوع المحافظة والجمعيات الاستهلاكية بالمراكز وفروع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية وسد أي نقص في أي سلعة مع زيادة منافذ العرض خاصة بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة ووضع خطة من مفتشي التموين لمراقبة عملها إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات بالمراكز تعمل طوال 24 ساعة على صلة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

ووجه المحافظ بتعديل مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان بشكل يتيح إنتاج خبز في أوقات مناسبة للمواطنين مع توافر الأرصدة الكافية من الدقيق التمويني المدعم المخصص لإنتاج رغيف الخبز والسلع التموينية المدعمة على البطاقات التموينية، إضافة إلى وضع خطة للتأكد من توافر اسطوانات البوتاجاز وعمل محطات التعبئة بكامل طاقتها والتوزيع وفقاً للسعر المحدد مع زيادة المعروض من الاسطوانات المنزلية لمواجهة زيادة الاستهلاك.

كما شدد المحافظ على تكثيف الدور الرقابي بالاشتراك مع الصحة والطب البيطري للمرور على منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن ومحلات الجزارة ومستودعات البوتاجاز ومحطات بيع الوقود بجميع المراكز المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق مع توفير مزيد من المعروض من السلع ومنع احتكار السلع بما يعمل على تخفيض الأسعار وخلق روح المنافسة بما يعود على المواطنين وتوفير مطالبهم واحتياجاتهم وكذلك التصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون حيال المخالفين.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال تنظيم عدد من الشوادر والمعارض بمختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث تم افتتاح ما يقرب من 25 معرضًا "أهلا رمضان" في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين بالمحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين بالابلاغ عن أية ممارسات تتعلق بالاحتكار في السلع والمغالاة في الأسعار أو وجود نقص بأي سلعة على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أة رقم (2135474/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.