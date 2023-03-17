الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى بالزى التقليدى أمام القطن الكاميرون فى دورى أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني، الذي عقد مساء الخميس، باستاد رومدي أديجا، بحضور مسئولي الناديين والاتحاد الأفريقي وطاقم التحكيم.

 

ويلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني، اليوم الجمعة، على استاد رومدي أديجا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على ارتداء لاعبي الأهلي الطاقم الأحمر كاملا والحارس الزي الأخضر، فيما يرتدي لاعبو القطن الكاميروني الطاقم الأبيض كاملا، ويرتدي الحارس الزي الأصفر.

 

وتم استعراض جميع الضوابط الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول الفريقين وإجراء عمليات الإحماء والمغادرة.

 

وحضر الاجتماع من الأهلي كل من: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المسئول الأمني.

الاهلى القطن الكاميروني دورى ابطال افريقيا مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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