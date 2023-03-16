مؤلف كتاب أحمد زكي 86: رفض المحكمة الدعوى المقدمة ضدي من ورثة أحمد زكي

قال محمد توفيق، مؤلف كتاب أحمد زكي 86، إن ورثة الفنان أحمد زكي قاموا برفع دعوى فضائية عليه نتيجة تناوله السيرة الذاتية للفنان أحمد زكي دون الرجوع إليهم.

أحمد زكي 86

وأكد محمد توفيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن المحكمة الاقتصادية قامت برفض دعوى ورثة الفنان أحمد زكي.

سيرة الفنان أحمد زكي

وأضاف في حديثه، أن المحكمة الاقتصادية أكدت أن الفنان أحمد زكي شخصية عامة، ويحق لأي كاتب استحضار سيرته طالما أن هذه الكتابة خالية من الإساءة.

وأشار إلى، أن الكتابة عن أم كلثوم جعلتها وكأنها معاصرة حتى الآن، معبراً: "بعد أكثر من 50 سنة على رحيلها أم كلثوم عايشة بينا بسبب أعمالها".