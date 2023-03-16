الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صفاء الطوخي تكشف عن الهدية التي أرسلتها لها والدتها من داخل المعتقل

الفنانة صفاء الطوخي
الفنانة صفاء الطوخي

كشفت الفنانة صفاء الطوخي، موقفًا مميزًا لوالدتها الكاتبة الراحلة فتحية العسال، وقت تواجدها في المعتقل مع تزامنه مع عيد ميلادها.

وقالت "الطوخي"، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية CBC، إن والدتها أرسلت لها وهي في المعتقل سيدة شعبية بسيطة وأهدتها خطابًا من والدتها ووردة، وقالت لها: "ماما بعتالك دول"، مشيرة إلى أن والدتها كشفت لها عن المغامرة التي خاضتها لترسل لها هذه الهدية لتقول لها إنها موجودة. 

عرض مسرحية نساء بلا أقنعة وقت خروجها والدتها من المعتقل

وكشفت أن والدتها خرجت من المعتقل بعد استشهاد الرئيس أنور السادات، وكان  لها مسرحية "نساء بلا أقنعة"، في مسرح السلام وكان هناك محاولات لوقف عرضها لكن الفنانة سميحة أيوب، أصرت على أن يفتتح العرض وبالصدفة خرجت يوم الافتتاح وخرجت من البيت للمسرح وكانت من إخراج عادل هاشم.

صفاء الطوخي الهدية فتحية العسال المعتقل مسرحية نساء بالأقنعة

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