الأوراق المطلوبة للتقديم فى معهد ضباط الصف 2023

زاد البحث عن الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف 2023 والتي أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التقديم فيها.



الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف 2023

نعرض لكم في هذا التقرير الأوراق المطلوبة للتقديم بعد أن فتح معهد ضباط صف المعلمين باب قبول دفعة من المتطوعين أو الضباط الصف.



تكون الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف 2023 والذي يبدأ التقديم في الدفعة 163 إلكترونياً بداية من 17 مارس، ويكون سحب الملفات من منطقة التجنيد 1 أبريل 2023 حتى 8 مايو 2023، ويكون سعر الملف 300 جنيه مصري.

- صورة من أصل الشهادة الإعدادية المعتمدة أو مستخرج رسمي معتمد ومختوم، ويقدم الأصل عند الالتحاق.

- شهادة ميلاد مميكنة حديثة الصدور.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

شروط التقديم في معهد ضباط الصف 2023

أن يكون مصري الجنسية الوالدين مصريين.

- يتمتع المتطوع بحسن السير والسلوك.

- أن يكون لائق طبيا للخدمة العسكرية، طبقاً للمقررات الطبية المطلوبة.

- ألا يقل سنه عن 15 سنة، وألا يزيد سنه عن 25 سنة.

ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، ولا يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة له بنجاح.

- يجب أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية، والاختبارات الثقافية والنفسية والمهنية، و أخيرًا اختبار كشف الهيئة.

- لا يسمح بقبول من تم فصلهم من قبل لأي سبب من الأسباب.

- يشترط موافقة ولي الأمر في حالة عدم بلوغ المتطوع سن 18 سنة.

- ألا يقل الطول عن 165 سم.

- ألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من مجموع الدرجات

- موافقة إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع (جهاز الأمن الحربى) على خدمته بالقوات المسلحة.

مدة الدراسة بمعهد ضباط الصف 2023

تكون مدة الدراسة بالمعهد عامين وعشر شهور دراسيين، بعدها يتخرج الطالب برتبة عريف ويتم توزيعه على الوحدات العسكرية.