الثلاثاء 26 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر
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تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية لنظم وبرامج الإعداد والتأهيل العلمى والعسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلى تناول أسلوب العمل وأوجه التطوير والتحديث التى تتم بالمنظومة التعليمية من خلال الأسس العلمية المدروسة بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى العلمى والعسكرى والبدنى لضباط الصف المعلمين.

أعقب ذلك المرور على الأجنحة التعليمية ومتابعة مراحل التدريب التخصصى للاطمئنان على سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالمعهد.

كما التقى بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد ونقل لهم تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير القدرات للطلبة وفقاً لأحدث المعايير العالمية فى منظومة التأهيل العسكري، لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الحفاظ على الوطن وصون مقدساته، كما أوصى بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية، مشيراً إلى أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بجانب أقرانهم في الجامعات والمعاهد المصرية هم أمل مصر ومستقبلها.

وأدار حواراً استمع فيه للأراء والإستفسارات نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، مشيداً بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي.

أسامة عسكر القوات المسلحة معهد ضباط الصف الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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