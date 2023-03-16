أرسنال يتقدم على سبورتنج لشبونة بهدف فى الشوط الأول

أنهى فريق أرسنال الشوط الأول من مباراته أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي بالتقدم بهدف دون رد ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل جرانيت تشاكا هدف التقدم لصالح الجانرز في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

أحداث الشوط الاول

في الدقيقة 15 تهديد أول من فريق آرسنال بعد تصويبة قوية من نيسلسون مهاجم الجانرز لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وجاء هدف أرسنال في الدقيقة 19 بعد انطلاقة رائعة من مارتينلي ليسدد كرة من يسار منطقة الجزاء لصالح آرسنال ليتصدى لها حارس المرمى وترتد إلى جرانيت شاكا الذي سدد الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 25 بطاقة صفراء على فييرا لاعب آرسنال بعد تدخل على لاعب سبورتينج لشبونة.

محاولة من خيسوس مهاجم آرسنال لمراوغة مدافع ريال بييتس لكن تعامل الدفاع بشكل رائع.

في الدقيقة 38 تصويبة من أوديجارد من يسار منطقة الجزاء لصالح آرسنال لكنها ارتطمت بالدفاع، لكن حكم المباراة عاد واحتسب تسلل على تشاكا.