الدورى الأوروبى: خيسوس يقود هجوم أرسنال ضد سبورتنج لشبونة

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه سبورتنج لشبونة، بإياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

ويعود البرازيلي جابرييل خيسوس لهجوم أرسنال في مباراة اليوم، بعد شفائه من الإصابة، فيما يواصل محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني ونجم الجانرز غيابه عن تشكيل فريقه لخضوعه لعمليات التأهيل بعد العملية الجراحية في الركبة.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أرون رامسديل.

خط الدفاع: فوكايو تومياسو، ويليام صاليبا، جابرييل، أولكساندر زينشنكو.

وسط الملعب: جورجينو، جرانيت تشاكا، فابيو فييرا.

الهجوم: نيلسون، جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس.

فيما جاءت دكة بدلاء أرسنال على النحو الآتي: "تورنر، هيلسون، تيريني، هولدينج، كيوير، بن وايت، توماس بارتي، إيميل سميث رو، مارتن أوديجارد، بوكايو ساكا، ليونارد تروسارد".

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما.

ويتطلع أرسنال لتحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية التي يحققها في الفترة الأخيرة من أجل مواصلة رحلته نحو التتويج باللقب الأوروبي، فيما يأمل فريق سبورتنج لشبونة في إيقاف قطار أرسنال وخطف بطاقة العبور للدور ربع النهائي من البطولة.

ويتسلح أرسنال بمجهودات جابرييل خيسوس العائد لصفوف الفريق بعد شفائه من الإصابة، ويرغب في العودة لهز الشباك واستعادة مركزه في التشكيل الأساسي للجانرز.

وتأهل أرسنال لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الأولى في دور مجموعات البطولة برصيد 15 نقطة، فيما تأهل فريق سبورتنج لشبونة على حساب فريق ميتيلاند الدنماركي، المحترف ضمن صفوفه إمام عاشور، لاعب المنتخب الوطني، بستة أهداف دون رد في ملحق دور الـ16 للبطولة.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة وبفارق 5 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب.