شعبة المخابز : نوفر الخبز المدعم وسنعمل ورديتان فى رمضان وجاهزين لشهر الصيام

كشف عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية عن جاهزية نحو ٣١ الف مخبز للعيش البلدي المدعم لشهر رمضان المعظم، مشيرا إلي أن الطاقة الإنتاجية للخبز يصل الي ٣٠٠ مليون رغيف يوميا من العيش البلدي المدعم علي مستوي الجمهورية بالإضافة إلي كميات أخري من العيش الطبقي و السياحي تصل إلي ١٠٠ مليون رغيف أخري

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وأكد رئيس الشعبة في تصريحات خاصة ل " الدستور" أن علي توافر العيش البلدي المدعم بخمس قروش وعدم وجود أي عجز في أرصدة المخابز حاليا مطالبا الدكتور علي المصيلحي وزير التموين في مذكرة رسمية باستمرار دعم المنظومة صرف نفس كميات الدقيق للمخابز طول شهر رمضان لتلبية احتياجات المواطنين من رغيف الخبز .

وأشاد رئيس الشعبة بدور الدولة في الحفاظ على دعم رغيف الخبز ودعم المواطن محدودي الدخل موضحا أن ١٠٠ مليون مواطن يستفيدون من هذه المنظومة الحالية مثمنا دور القيادة السياسية في زيادة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل منها الحفاظ علي رغيف الخبز .



وعن مواعيد عمل المخابز في رمضان أكد علي انتظام عمل المخابز خلال شهر رمضان الكريم وفق جدول زمني محدد فتبدا الوردية الصباحية من الساعة الثامنة صباحا إلي الخامسة مساء، مشيرا إلي أن الوردية المسائية ستبدأ من السابعة مساء الي التاسعة مساء .