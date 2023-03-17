الأم المثالية فضيلة.. رحلة كفاح مع بيع الخضروات والالتهاب الرئوى ونجاح 3 أبناء

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس، بمقر الوزارة، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية، والام المثالية في كل محافظة.

وفازت فضيلة سيد احمد سيد، بالأم المثالية بمحافظة الغربية، وهى أرملة منذ 25 عاماً، وتبلغ من العمر

72 سنة، وأيضًا تقرأ وتكتب، وتعمل ربة منزل.

وحصل الابن الأول، للأم المثالية في الغربية، على ليسانس حقوق وماجستير في القانون العام، بينما حصلت الابنة الثانية على بكالوريوس طب وجراحة، والابنة الثالثة على ليسانس شريعة إسلامية.

كما تزوجت الأم، منذ أكثر من 38 عام ، رزقت خلالها بثلاثة أبناء، حيث كان الزوج يعانى من بعض الأمراض المزمنة حيث كان يعانى من حساسية الصدر والتهاب رئوي حاد، مما استلزم حجزه بشكل دائم بالمستشفى .

وبعد حوالي 12 عاما صراع من المرض توفى الزوج، تاركا للأم ثلاثة أطفال أكبرهم بالصف السادس الابتدائي والثانية 5 سنوات والثالثة عام واحد، وديون بسبب مصاريف علاج مرض الزوج.

وعكفت الأم على تربية أبنائها ورعايتهم وتعليمهم، حيث اضطرت للعمل بالزراعة لمواجهة متطلبات الحياة وتعليم أبنائها، فاستأجرت قطعة أرض زراعية لتقوم بزراعتها، وكانت تقوم أيضاً ببيع الخضروات بالسوق لتوفير احتياجات الأبناء.