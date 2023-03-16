كتف في كتف.. قطار الخير ينطلق فى المحافظات

تكثف مختلف المحافظات جهودها من أجل تعبئة وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة من أجل الانتهاء من عمليات التوزيع مع بداية شهر رمضان المبارك، إلى جانب إنهاء التحضيرات اللازمة لتدشين مطاعم ومنافذ لتوزيع وجبات إفطار ساخنة.

الإسكندرية 8 آلاف أسرة فى قاعدة بيانات الأولى بالرعاية

قالت المهندسة مروة العشرى، مسئولة فى مبادرة «كتف فى كتف» بالإسكندرية، إن التطوع والمشاركة فى المبادرة يعززان الشعور بالانتماء للبلد والإيجابية بشكل عام. وأوضحت أن المبادرة بدأت عملها قبل أسبوع ووزعت نحو ٣ آلاف و٥٠٠ كرتونة للمستحقين فى حوالى ٢٠ منطقة، وتواصل عملها لتوزيع المتبقى من إجمالى ٧٥٠٠ كرتونة حتى بداية شهر رمضان.

وأشارت «العشرى» إلى أنه بجانب تعبئة وتوزيع الكراتين بالمنطقة الشبابية بأبوقير، جرى إطلاق قافلة طبية تضم ٥ تخصصات فى منطقة حوض ١٣، استفاد منها ١٥٠ مواطنًا. وقالت الدكتورة رحاب صبرى، مسئولة فى المبادرة بالإسكندرية، إن إطلاق «كتف فى كتف» قبيل حلول شهر رمضان لفتة طيبة تستحق التقدير؛ لأن الشهر الكريم هو أكثر الشهور التى يحرص فيها الناس على المشاركة فى فعل الخير، حيث تهدف المبادرة لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة.

وأضافت: «لدينا قاعدة بيانات لأكثر من ٨ آلاف أسرة مستحقة، وفكرة العمل تحت مظلة التحالف الوطنى تساعد على تلبية جميع احتياجات المستحقين فى جميع المحافظات لإسعاد ملايين الأسر». وتابعت: «وجود عدة كيانات بداخل اتحاد يعمل على تسليط الضوء على المبادرة، ما يعود بالنفع على زيادة المساعدات، وبالتالى زيادة توصيل المساعدات لأسر أكبر فى شهر رمضان».

وأوضحت أن الإسكندرية تستهدف توزيع كراتين مواد غذائية بجانب تدشين مطاعم لتوزيع ألف وجبة إفطار يوميًا. وأشارت إلى وجود نحو ألف متطوع، يشارك جزء منهم فى احتفالية المبادرة باستاد القاهرة، وجزء آخر يشارك فى فعاليات مشابهة داخل المحافظة.

كفر الشيخ 21 ألف كرتونة للأسر الأكثر احتياجًا

قال إسلام جبر، منسق «حياة كريمة» بكفر الشيخ، إن «كتف فى كتف» تستهدف توزيع ٢١ ألف كرتونة مواد غذائية بالمحافظة.

وأضاف أن المبادرة تتقاطع مع جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، إضافة إلى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات.

وقال الدكتور علاء طولان، مدير إحدى المؤسسات الخيرية بكفر الشيخ- المنطوية ضمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ومبادرة «حياة كريمة»- إنه يجرى توزيع آلاف الشنط الغذائية على غير القادرين دعمًا لجهود الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية.

وأكد أن تدشين التحالف الوطنى للجمعيات الأهلية ينظم جهود العمل الخيرى والتطوعى، ويخدم غير القادرين من خلال وضع آليات للعمل.

وأشاد «طولان» بمبادرة «كتف فى كتف»، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية ليست بديلًا عن جهود الدولة المصرية، ولكنها شريك فى تقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت ريهام النجار، إحدى المتطوعات فى المبادرة، أن فرق المتطوعين تكثف من عملها فى تعبئة وتوزيع الكراتين تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى الاهتمام بغير القادرين ضمن جهود الدولة التى تهدف لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وقال المعتصم بالله السيوطى، متطوع، إن العمل الخيرى يقوى لُحمة المجتمع ويحفظ استقراره، ويوجه طاقات الشباب لما فيه صالحهم وصالح الوطن الذى يعيشون على أرضه.

الغربية التخفيف عن المواطنين تحت شعار «الخير يلف»

قال المهندس حازم فوزى، من أبناء محافظة الغربية، أحد المتطوعين بمركز زفتى، إن المبادرة تعد تكاتفًا حقيقيًا للعمل التنموى والاجتماعى، والعمل وفق خطة موحدة لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، والوصول لكل المحتاجين فى جميع المحافظات لضمان التوزيع العادل على المستحقين.

فيما قال أشرف يونس، أحد قيادات مديرية التربية والتعليم بالغربية ومن المتطوعين، إن المبادرة عظيمة وجيدة للغاية، فهناك فئات لا تستطيع مؤسسة واحدة بمفردها الوصول لها، ولكن عن طريق المبادرة، التى تضم كل مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية، يمكن تحقيق الكثير من الأهداف.

وأضاف أنه فخور وممتن للحصول على فرصة للمشاركة فى هذا العمل الرائع، اليوم، فى استاد القاهرة، فى يوم مميز للعمل الخيرى والإنسانى.

وفى السياق ذاته، قالت تقى حسام، إحدى المتطوعات، إنها حرصت على المشاركة فى تعبئة الكراتين من المواد الغذائية وتوزيعها على المستحقين، مبينة أن العمل التطوعى يفيد الإنسان فى الدنيا والآخرة.

وأكدت أنها حرصت على التطوع ومشاركة زملائها فى المبادرة رافعين شعار «كتف فى كتف الخير يلف»، معبرة عن سعادتها بالمشاركة فى توصيل الكراتين الغذائية إلى الأسر الأكثر احتياجًا بقرى الغربية.

من جهته، أكد مصطفى الشرقاوى، أحد المتطوعين بمركز السنطة، أن المبادرة تطبق تعاليم الدين الإسلامى الحنيف عبر التكاتف، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة التى أطلقها الرئيس تعمل على تخفيف العبء والمعاناة عن كل أبنائنا.

مطروح العمل التطوعى يزيد من روح المسئولية المجتمعية

قالت غادة الدربالى، المتطوعة فى المبادرة بمطروح، إنها تشارك بها لاهتمامها بالعمل التطوعى الذى يخدم المواطنين ويساعد الأسر الأولى بالرعاية. وأشادت بعمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على مستوى الجمهورية، وما قدمه للأسر الأولى بالرعاية فى الفترة السابقة، مضيفة: «أتمنى أن نستثمر الفرصة المتاحة لجميع محبى العمل التطوعى على مستوى الجمهورية، خاصة محافظة مطروح، لتقديم الخدمات الملحة والضرورية لغير القادرين فى القرى والنجوع والمناطق النائية فى قلب الصحراء والريف المصرى، فى مختلف المجالات، والاستفادة من طاقة الشباب المصرى، فـ(كلنا يد واحدة وكتفنا هيفضل فى كتف بعض)». وفى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد قنديل، إنه سعيد لمشاركته فى تدشين مبادرة «كتف فى كتف»، أكبر مبادرة فى تاريخ مصر الحديث للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأعمال التطوعية تزيد من روح المسئولية المجتمعية بين أبناء الوطن.

الإسماعيلية توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى

قال صلاح داود، أحد المتطوعين فى المبادرة بالإسماعيلية، إن المبادرة تأتى استمرارًا للمبادرات الرئاسية التى يطرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الرئيس يضع هذه الأسر على رأس أولوياته، ويسعى بشتى الطرق لمساعدتهم وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعمل على توفير الأمن الغذائى ومد العون للفقراء وتلبية احتياجاتهم اليومية بالتزامن مع شهر رمضان.

من جهته، قال سليمان الحوت إن دول العالم تأثرت بالأزمات المالية والحرب الروسية- الأوكرانية، ومن بينها مصر، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يتوقف عن تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، ولذلك أطلق أكبر مبادرة تستهدف تحسين مستوى معيشة هذه الأسر، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعى، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كل الجهات المعنية.