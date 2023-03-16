الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأم المثالية بشمال سيناء.. رحلة كفاح مأساوية وتربية 4 أبناء أحدهم طفل معاق

الأم المثالية ابتسام
الأم المثالية ابتسام حسن

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية، والأم المثالية في كل محافظة.

 

رحلة كفاح الأم المثالية ابتسام في شمال سيناء 
 

وفازت ابتسام حسن حسين بشر، من محافظة شمال سيناء ، بـ الام المثالية الثانية عشر، وهى أرملة منذ  6 سنوات، وتبلغ من العمر 53 سنة، وأيضًا حاصلة على  دبلوم فني تجارى، وتعمل حالياً ربة منزل.


كما أن الإبن الأول لدى الأم المثالية ابتسام حسن ، حاصل على بكالوريوس تجارة، بينما حصل الابن  الثاني على بكالوريوس تربية رياضية، فيما الابن الثالث بدون مؤهل "معاق ذهني"، وحصل الابن الرابع على بكالوريوس صيدلية.
وعاشت الأم المثالية ابتسام، حياة مأساوية منذ طفولتها بسبب انفصال الأب والأم وهى لم تتجاوز السادسة من عمرها .

كما كافحت والدتها حتى تستطيع تعليمها وتربيتها، فكانت لها الأب والأم حتى حصلت على دبلوم فني تجارى .
وتزوجت الأم ورزقها الله بعد عام من الزواج بالابن الأول، وكانت تقييم بمنزل عائلة الزوج المكون من " 11 " فرد ، فكانت الأم تقوم برعايتهم جميعا بجانب ابنها الرضيع .

فيما اضطر الزوج إلى ترك الأم وسافر إلى إحدى الدول العربية لتحسين وضع الأسرة ، وكانت الأم وقتها حامل في ابنها الثاني .

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لكن عاد الزوج إلى أرض الوطن بعد رحلة غير موفقة للعمل بالخارج واستقر مع الأسرة.
ثم رزقت بالابن الثالث والرابع ،ولكن بعد فترة لاحظت الأم أن الابن الثالث يظهر عليه بعض الأعراض الغير طبيعية .
وقامت الأم والزوج بعرض الابن على أحد الأطباء، وتم التشخيص بعد الإشاعات والفحوصات اكتشفوا انه يعانى من ضمور بالمخ، بدأت رحلة معاناة وعلاج قاسية بسبب السفر بالابن وتكاليف العلاج .
وفتح الزوج صالون للحلاقة وكان مصدر الدخل الوحيد للأسرة .

ورغم الظروف التي تمر بها الأسرة وضيق الحال، إلا أن الأم اهتمت بتعليم الأبناء حتى يحصلوا على مؤهلات عُليا .

ثم توفى الزوج منذ 6 سنوات ومازالت الأم ترعى الابن المعاق الذي أصيب بشلل حركي كامل ، لم تهمل الأم في رعايته ، وتقوم برعايته رعاية كاملة من مأكل ومشرب واستحمام وتحركه من مكان لآخر وهو يبلغ من العمر الآن  24 عام .
أكرمها الله وتخرجوا جميع أبنائها وحصلوا على مؤهلات عُليا .
مازال عطاء الأم مستمر نحو أبنائها ومساعدة الابن الأكبر في زواجه .

التضامن الاجتماعي الأم المثالية بكالوريوس تجارة حاصلة علي دبلوم ربة منزل شمال سيناء مسابقة الأم المثالية لعام 2023 نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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