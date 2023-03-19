قبل عرضه في رمضان.. حكايات استشهاد ضباط «الكتيبة 101»

"الكتيبة 101" هي الصخرة التي حطمت آمال الإرهابين، والتكفيريين، في الاستيلاء على جزء من أرض سيناء، موقع الكتيبة كان استراتيجي المنتشرة في العريش والشيخ زويد ورفح، فهي محط أنظار للقيادات، لذا كان الجميع فيها لديهم روح الفريق، لا يوجد فرق بين شخص وآخر، بين جندي وقائد، فهم كانوا حائط صد الوطن، وضحوا بأرواحهم من أجل الوطن والعيش في أمن وأمان.

و"الكتيبة 101" من الجيش المصري تقع فى منطقة حدودية مع فلسطين المحتلة، وهي محددة السلاح وفق اتفاقيات ومعاهدات دولية، في منطقة الأحراش المحمية الطبيعية والتي يتعذر البناء عليها، وهي الكتيبة المنوط بها الدفاع عن العريش والشيخ زويد والجورة ورفح و قدمت وحدها أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، منهم الشهيد العقيد أحمد عبد النبي قائد الكتيبة، والشهيد المجند محمد أيمن شويقة والشهيد المجند الشحات شتا شهداء واجهوا الإرهاب والتكفير والأنفاق، وعدد من الأبطال المصابين.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرح مسلسل جسد فيه عدد من الفنانين للشخصيات القوية التي ضحت بأرواحهم لأجل الوطن، وفي المسلسل “الكتيبة 101” به مساندة الأهالي للجيش بجانب عدد من الأحداث المهمة.

"الدستور" يرصد أبرز حكايات استشهاد ضباط “الكتيبة 101”، في سياق السطور التالية:

الشحات فتحي شتا

الشهيد البطل الشحات فتحى شتا، استشهد فداءً لزملاؤه من عملية إرهابية من قِبل التكفيريين، ولينقذ زملاؤه ضحي بروحه عن طريق احتضان للانتحاري الذي أقدم على تفجير الكتيبة، في نهاية يناير 2015، وابتعد به مسافة 100 متر، لينال الشهادة ويحافظ على أرض الوطن وزملاؤه من غدر الإرهاب الأسود.

البطل محمد عبده

الشهيد الملازم أول محمد أحمد عبده وفي اليوم الذي نال فيه الملازم أول محمد عبده الشهادة، كان من المقرر له العودة لمدينة الإسكندرية لقضاء إجازته، وبمجرد سماع زملاؤه في حالة مواجهة مع عدد من التكفريين، وهناك استغاثة دعم، قرر العودة لهم، لمساعدتهم ودفاعًا عن أرض الوطن.

وبالفعل في مطلع شهر يوليو لعام 2015، نال الملازم أول محمد عبده الشهادة، بمنطقة الشيخ زويد في سيناء، بعدما أصيب باختراق الرصاصة بصدره، لينطق الشهادة قبل استشهاده.

الشهيد الراحل الرائد خالد محمد دبور

خدم الشهيد الراحل الرائد خالد محمد دبور، في العديد من المواقع العسكرية آخرها منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، حيث كان قائدًا لمجموعة كمائن بكرم القواديس، واستشهد خلال خدمته يوم 23 إبريل عام 2016 إثر تصديه لهجمات إرهابية وقام خالد بتصفية عدد من العناصر التكفيرية قبل أن يقوم بجولة لتمشيط المنطقة بحثا عن بقية العناصر لتنفجر فيه عبوة ناسفة وينال الشهادة.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 من بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني كضيف شرف، وفاء عامر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح، وتدور أحداث العمل حول أبطال الكتيبة 101، وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين والجماعات الإرهابية داخل سيناء، ويضم المسلسل عدد كيبر من نجوم الفن ومنهم: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني كضيف شرف، وفاء عامر، وهو من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح، ويجسد الفنان آسر ياسين في العمل شخصية الشهيد خالد دبور، فيما يلعب النجم عمرو يوسف دور الرائد بالجيش المصري نور صلاح العزب.