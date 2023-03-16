هاشتاج «كتف فى كتف» يتصدر مواقع التواصل قبل انطلاق أكبر حدث خيرى

تصدر هاشتاج "كتف فى كتف" مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تزامناً مع استعداد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنظيم احتفالية جماهيرية لأكبر حدث خيري في مصر، غداً الجمعة، الموافق 17 مارس في استاد القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة أكثر من 80 ألفا من متطوعي التحالف الوطني ضمن مبادرة (كتف في كتف)؛ والتي تستهدف توزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

كما أعلن عدد من المشاهير ورموز المجتمع من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والشخصيات العامة دعمهم لمبادرة "كتف في كتف" ومشاركتهم في الاحتفالية الخاصة بأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة بذل قصارى الجهد لتقديم مزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها تخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.

جدير بالذكر أن مبادرة "كتف فى كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، حيث تستهدف توزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد انطلق فى شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 33 مؤسسة وكيانا خدميا وتنمويا منتشرة بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.