الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الامتحان التجريبى للصف الثالث الثانوى 2023

طلاب
طلاب

حالة من القلق والتوتر تسيطر على أهالي وطلاب وطالبات الثانوية العامة، خاصةً مع موعد اقتراب الامتحانات الخاصة بهم ، لذا يبحثون عن شكل الامتحانات التجريبية، عبر السوشيال الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023

نشرت وزارة التربية والتعليم الامتحانات التجريبية للثانوية العامة 2023 عبر موقعها الرسمي، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها بكل سهولة، الأمر الذي يأتي ضمن أولويات المراجعة النهائية لجميع المواد الدراسية المختلفة.

وتكون الامتحانات التي طرحتها وزارة التربية والتعليم بمثابة التجربة للطلاب والطالبات الذي يخشون من دخول الامتحانات ولا يعرفون شكل الورقة الخاصة بالامتحانات التي تطلق، بجانب نوعية الأسئلة التي ستطرح من قِبل وزارة التربية والتعليم على طلاب وطالبات الثانوية العامة، لذا كانت هذه الامتحانات في مختلف المواد هي شكل الامتجان الذي سيجده الطالب في الامتحان.

ويرصد «الدستور» الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023، في سياق السطور التالية.

لينك الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023

يستطيع الطالب الحصول على النماذج الاسترشادية لجميع المواد الدراسية المقررة سواء للمدارس الرسمية أو اللغات من خلال الموقع الخاص بالوزارة أو الضغط على الرابط التالي من الرابط التالي.

ومع الدخول إلى الموقع الرسمي يصبح بإمكانك اختيار المادة التي ترغب في استذكارها، والحصول على النماذج الاسترشادية التي تم إعدادها من قبل خبراء التعليم.

ويمكن للطالب الذي يدخل على الموقع الحصول على المادة من خلال البحث الموجود عبر موقع التربية والتعليم، والذي يساعدك في الوصول بطريقة أسرع للمحتوى الذي ترغب فيه.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المتوقع أن يبدأ طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفصل الدراسي الحالي 2022-2023، اعتبارًا من يوم 12 يونيو المقبل سواء للشعبة العلمية أو الأدبية، وذلك بالمواد الغير مضافة للمجموع، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 13 من يوليو.

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