الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالإسكندرية

حملات إزالة البناء
حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد، شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير، حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن منزل من البلوك الأبيض على مساحة 150م2 بالكيلو 46 قرية أبوصير.

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، حيث تم إزالة أسوار من الطوب الأبيض بالكينج قبلى.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة أعمال مخالفة بقرية أبيس2/8 عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بارتفاع حوالى 3م وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وشهد حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف في المهد بقرية البيضا النهضة، عبارة عن أسوار وغرفة داخلية، وكذا فك أبواب حديد وصاج بقطعة الأرض الكائنة بشارع الزعيم أمام مساكن البوسطة والتحفظ عليها وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 

وواصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة 6 حالات تعد عبارة عن أبنية مخالفة وأسوار بعزب المراغي والتوفيقية وعزبة خطاب.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

IMG-20230316-WA0045
IMG-20230316-WA0045
IMG-20230316-WA0046
IMG-20230316-WA0046
IMG-20230316-WA0047
IMG-20230316-WA0047
IMG-20230316-WA0044
IMG-20230316-WA0044
حملات مكبرة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية إيقاف أعمال البناء المخالف الإسكندرية تكثيف المتابعة الميدانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

تجديد حبس 6 متهمين بالمشاركة فى تنفيذ أغراض جماعة إرهابية

بمناسبة رمضان.. علا غانم تتنازل عن اتهام خفير بحرق حديقة فيلتها

غلق 10 منشآت والتحفظ على 800 حالة إشغال متنوع بأحياء الإسكندرية

السجن 5 سنوات للمتهم في واقعة «الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة»

مدبولى يكشف تفاصيل «جولة الـ6 ساعات» بالسويس الجديدة.. رحلة الصناعة والتوطين

حبس شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»