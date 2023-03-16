حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالإسكندرية

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد، شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير، حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن منزل من البلوك الأبيض على مساحة 150م2 بالكيلو 46 قرية أبوصير.

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، حيث تم إزالة أسوار من الطوب الأبيض بالكينج قبلى.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة أعمال مخالفة بقرية أبيس2/8 عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بارتفاع حوالى 3م وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وشهد حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف في المهد بقرية البيضا النهضة، عبارة عن أسوار وغرفة داخلية، وكذا فك أبواب حديد وصاج بقطعة الأرض الكائنة بشارع الزعيم أمام مساكن البوسطة والتحفظ عليها وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وواصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة 6 حالات تعد عبارة عن أبنية مخالفة وأسوار بعزب المراغي والتوفيقية وعزبة خطاب.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

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