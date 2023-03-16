خالد جلال يشهد العرض المسرحى «شابوه» بمسرح سيد درويش بالإسكندرية

يشهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمشرف على مسرح مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبوالحسن، العرض المسرحي "شابوه" الذي يعرض في الثامنة من مساء اليوم على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

المسرحية تدعو إلى الفن الذي يرتقى بالذوق العام للجمهور، تأليف وإخراج أحمد محيي، ويشارك في العرض مجموعة من خريجي وطلبة مركز الإبداع الفني الذين شاركوا فى مسرحيات "قهوة سادة، سلم نفسك، سينما مصر"، وهم : محمد المحمدي وأميرة عبدالرحمن وميشيل ميلاد وعادل الحسيني وفرح عنانى ومحمد حسيب ومريم محروس وألحان المهدى وأحمد محيي.

ديكور محمد زكريا، استعراضات شيرين حجازي، موسيقي أحمد كيكار، ماكياج نادين عبدالحميد، ملابس (استايلست) لشيماء القاضي، مخرج منفذ عبده فضل، من إنتاج مسرح مركز الإبداع الفني.