إقبال كبير على معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي بمركز المؤتمرات بمدينة نصر

في اليوم الثاني لافتتاحه..

شهد معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ، إقبالًا كبيرًا من المواطنين في اليوم الثاني من افتتاحه، والذي يستمر في الفترة من 16 وحتى 21 مارس بمشاركة نحو 126 عارضًا.

وحظيت منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية على النصيب الأكبر من إقبال الجمهور، حيث تطرح كبرى الشركات المنتجة اللحوم الطازجة و اللحوم المجمدة والأسماك، بأسعار مخفضة في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وطرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، "شركات الزيوت، والمطاحن، وشركتي الجملة العامة ‏والمصرية، وشركة قها، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية" بطرح السلع والخضراوات والفاكهة بأسعار تنافسية وبتخفيضات تصل 30٪

وطرحت عدد من شركات وزارة التموين منتجاتها في معرض “أهلًا رمضان” الرئيسي بتخفيضات كبيرة ومنها شركة تسويق الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وجاءت علي النحو التالي: أرز مصري عريض وزن 1 كيلو 14.5 جنيه بدلًا من 18 جنيهًا ، أرز مصري كامولينو عريض وزن 1 كيلو بسعر 18.5 جنيه بدلًا من 22 جنيهًا، أرز مصري كامولينو عريض وزن 5 كيلو بسعر 90 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه، مكرونة سائبة بسعر 17 جنيهًا بدلًا من 18 جنيهًا، مكرونة وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات بدلًا من 10.5 جنيه، مكرونة وزن 400 جرام بسعر 8 جنيهات بدلًا من 9.5 جنيه، شاي وزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات،

شاي وزن 100 جرام بسعر 12 جنيهًا بدلًا من 14 جنيهًا، شاي وزن 250 جرام بسعر 28 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا، سكر أبيض حر وزن 1 كيلو بسعر 14.5 جنيه بدلًا من 18 جنيهًا، ملح طعام وزن 300 جرام بسعر 75 قرشًا بدلًا من 1 جنيه، عدس وزن 500 جرام بسعر 20 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا، فول وزن 500 جرام بسعر 14 جنيهًا بدلًا من 17.5 جنيه، لوبيا وزن 500 جرام بسعر 21 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا، فاصوليا وزن 500 جرام بسعر 26 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي طرحت فيه الشركة المصرية للحوم والدواجن، عددًا كبيرًا من السلع في بالمعرض وتنوعت ما بين لحوم سودانية طازجة، ودجاج برازيلي مجمدة، ودجاج محلي مجمد.

اللحوم السودانية الطازجة وزن 1 كيلو بسعر 165 جنيهًا.

دواجن برازيلي مجمدة سعر الكيلو 65 جنيهًا

دواجن محلي مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيهًا.

رنجة درجة أولى بسعر وزن 1 كيلو بسعر 80 جنيهًا.

فيليه باسا أحمر وزن 1 كيلو بسعر 75 جنيهًا.

فيليه باسا أبيض وزن 1 كيلو بسعر 95 جنيهًا.

جمبري بقشر 20/30 وزن 1 كيلو بسعر 315 جنيهًا.

جمبري لحم 41/50 وزن 1 كيلو بسعر 315 جنيهًا.

جمبري لحم 31/40 وزن 1 كيلو بسعر 325 جنيهًا.

جمبري لحم 26/30 وزن 1 كيلو بسعر 335 جنيهًا.

جمبري لحم 26/25 وزن 1 كيلو بسعر 345 جنيهًا.

كاليماري وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيهًا.

ماكريل وزن 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا.

علبة شوربة سي فود بسعر 70 جنيهًا.

كما جاءت أسعار منتجات شركة قها للأغذية في معرض أهلًا رمضان الرئيسي على النحو التالي:

شربات ورد بلاستيك وزن 835 جرام بسعر 17.5 جنيه بدلًا من 21 جنيهًا، شربات فراولة بلاستيك وزن 835 جرام بسعر 17.5 جنيه بدلًا من 21 جنيهًا.

شربات فراولة وزن 815 جرام بسعر 17.5 جنيه بدلًا من 21 جنيهًا، شربات ورد وزن 815 جرام بسعر 17.5 جنيه بدلًا من 21 جنيهًا، شراب كركديه طبيعي وزن 825 جرام بسعر 19.5 جنيه بدلاً من 23.5 جنيه، شراب تمر هندي طبيعي وزن 825 جنيه بسعر 27 جنيهًا بدلًا من 33.5 جنيهًا، شراب خروب طبيعي وزن 825 جنيهًا بسعر 26 جنيهًا بدلًا من 31.25 جنيه، شراب النعناع المنكه وزن 815 جرام بسعر 17.25 جنيه بدلًا من 20.75 جنيه.

خل قصب بلاستيك "حر" وزن 900 مل بسعر 6 جنيهات بدلًا من 7.25 جنيه، نكتار مانجو سهل الفتح وزن 365 جرام بسعر 10 جنيهات بدلًا من 12 جنيهًا، نكتار جوافة سهل الفتح وزن 365 جرام بسعر 9 جنيهات بدلًا من 11 جنيهًا، مشروب مشمش مركز سهل الفتح وزن 380 جرام بسعر 12.25 جنيه بدلا من 14.75 جنيه، نكتار مانجو وزن 250 جرام بسعر 6 جنيهات بدلا من 7.25 جنيه ، نكتار جوافة وزن 250 جرام بسعر 5.5 جنيه بدلا من 6.5 جنيه، نكتار مانجو وزن 1050 جرام بسعر 18 جنيهًا بدلا من 21.75 جنيه، نكتار جوافة وزن 1050 جرام بسعر 18 جنيهًا بدلًا من 21.75 جنيه، نكتار مانجو تتراباك وزن 1 لتر بسعر 10 جنيهات بدلًا من 12 جنيهًا، نكتار تفاح تتراباك وزن 1 لتر بسعر 8 جنيهات بدلًا من 9.5 جنيه.

اهلا رمضان

اهلا رمضان

اهلا رمضان

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٢٠٢٣٠٣١٤_١٧٢٥١٣

٢٠٢٣٠٣١٤_١٧٢٥١٠