«فيريرا» يتحدث عن مواجهة شباب بلوزداد وغيابات الزمالك

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تطلعاتنا ايجابية وهدفنا الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط، خاصة وأنها مباراة تنافسية من أجل التأهل للمرحلة المقبلة".

وأضاف فيريرا قائلًا: "أعلم جيدا أن الفريق الجزائري منافس قوي، وهدفنا واضح وهو الفوز فقط، ولن نرضى بأي نتيجة أخرى".

وتابع المدير الفني: "شباب بلوزداد كان أكثر حظا في لقاء الجولة الأولى أمام الزمالك، وكنا الأفضل خلال المباراة ولكننا خسرنا بركلة جزاء، وأثق في لاعبي فريقي جيدا، وأعلم أهمية المباراة وسنلعب لتحقيق الفوز".

وعلق فيريرا على الغيابات الموجودة بقائمة الفريق قبل لقاء الغد قائلًا: "غيابات الفريق مثل شيكابالا وعمر جابر ومصطفى الزناري وعبد الشافي، والقائمة الخاصة بالمباراة لا تستوعب كل لاعبي الفريق".

وتابع قائلًا: "اخترت المجموعة الأمثل للمشاركة في لقاء شباب بلوزداد، وهي نفس المجموعة التي شاركت أمام الترجي التونسي في الجولة السابقة وحققت الفوز، ومن الطبيعي أن يكون هناك إصابات طوال الموسم في كرة القدم".

وأضاف أن الزمالك لديه خطة لعب والفريق يعلم أهدافه جيدا، ونواجه منافس قوي ولكنه سبق وخسر على ملعبه من قبل وبإمكان فريقي تكرار السيناريو والفوز على شباب بلوزداد في ملعبه.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا: "سنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن تكون نتيجة المباراة لصالحنا في النهاية".

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.