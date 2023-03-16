الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«خنقتها وسرقت ذهبها».. معلمة بنى سويف قتلت زميلتها طمعا فى أموالها

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت مباحث مركز الفشن في بني سويف، من كشف غموض العثور على جثة معلمة بالمعاش داخل منزلها، ووفاتها في ظروف غامضة.

وألقت قوات الأمن بمركز الفشن، القبض على سيدة تدعى "مرفت.ع "، تعمل معلمة بإحدى المدارس؛ لاتهامها بمقتل معلمة بالمعاش داخل منزلها، بدافع سرقة الأموال والمصوغات الذهبية الخاصة بالمعلمة الراحلة.

تلقى العقيد عماد عبدالدايم، مأمور مركز الفشن، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة معلمة بالمعاش داخل منزلها، فتم إبلاغ اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، والذي أمر بتشكيل فريق بحث وتحر بإشراف اللواء منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية ببني سويف، وبرئاسة المقدم عماد عثمان، رئيس وحدة مباحث الفشن، وضم كلًا من النقباء مصطفى فايزي معاون أول المباحث، والحسيني إبراهيم، وبسام إبراهيم، وأحمد عزام معاوني المباحث، لكشف غموض الحادث.

وبعد العودة للكاميرات بالشارع الذي تقطن به المجني عليها "ألفت جرجس" معلمة بالمعاش، تعمل بتجارة الملابس، والشوارع المحيطة وبعد التحريات تواصلت وحدة مباحث الفشن إلى أن مرتكب الحادث سيدة تدعى "مرفت.ع " تعمل معلمة بالتربية والتعليم، تم اكتشاف أن أسباب الحادث يرجع إلى معاملات مالية، حيث انتهزت المتهمة فرصة تواجد المجني عليها بمحل سكنها بمفردها، وقامت بخنقها وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها.

وبعرض التحريات على اللواء منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية ببني سويف، أمر فريق البحث بإصدار قرار من النيابة العامة بالضبط، وتوجه فريق البحث لضبط المتهمة والمسروقات.

وبمواجهة المتهمة بالتحريات والمسروقات، انهارت واعترفت بارتكابها الجريمة، وتم عرض المتهمة على نيابة الفشن للتحقيق معها.

الأجهزة الأمنية غموض جثة قوات الأمن وفاة معلمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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