أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023.

وجاءت الأسماء كالآتي:

1-هدى عبد اللطيف محمود مصطفى الأم كفر الشيخ.

2- عزيزة احمد عمر عبد ربه الوادي الجديد.

3- ميرفت السيد محمد السويس.

4- نوال ابراهيم خليل من الأقصر.

5- هدى ابراهيم محمود صالح أسيوط.

6- سوزان منصور عبد الله من المنوفية.

7- جميلة السيد على خضر من البحر الأحمر.

8- حيات أحمد حسين من بورسعيد.

9- صفاء على عبد الوهاب من بني سويف.

10- عايدة محمد السيد من القليوبية.

11 - نادية الله مبارك من الإسماعيلية.

12- ابتسام حسن حسين من شمال سيناء.

13 - هويدا فؤاد من مرسى مطروح.

14 - حليمة سلامة عبد السميع من الفيوم .

15- فضيلة سيد أحمد من الغربية.

16- حمدية عبد الله قنا.

17- هدى محمد عبادى من الاسكندرية

18- رضا عبد الحميد من أسوان.

19- فاتن حسين من سوهاج.

20- راعوث لوكاس وردخان شنودة من القاهرة.

21- فيروز السيد رمضان من جنوب سيناء.

22- سمية ابراهيم عبد العزيز من دمياط.

23- زينب عبد المقصود من المنيا

24- ميرفت ابراهيم من الشرقية.

25- بدرية مصطفى من البحيرة

26- السيدة سليمان مصطفى من الجيزة.

27- إيمان أحمد من الدقهلية.

الأم المثالية البديلة على مستوى الجمهورية

نوال عبد العظيم محمد من محافظة المنوفية .

الأم البديلة لمؤسسات الرعاية آمنة على نصر من السويس

الأم المثالية من ذوى الاعاقة عيوشة حسن من محافظة بورسعيد.

الأم المثالية لابن من ذوى الاعاقة سهير الحسينى بيومى من الشرقية

الأم الحاصلة على مشروع التمكين الاقتصادى مريم شاوول من محافظة قنا.

الأم المتطوعون حياة كريمة امتياز السيد شديد من محافظة المنوفية.

الرائدة الريفية المثالية على مستوى الجمهورية ذكية محمد صابر من محافظة دمياط.



الأم المثالية على مستوى الجمهورية أم شهيد من القوات المسلحة فاطمة السيد مصطفى من الشرقية.

ام مثالية على مستوى الجمهورية «شهيد شرطة » فايزة احمد سليم كساب من محافظة الدقهلية.