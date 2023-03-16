الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد للمتهمين بقتل عجوز بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بقتل عجوز بـ10 طعنات بدائرة مركز شرطة صان الحجر في القضية رقم 6302 لسنة 2022 جنايات مركز صان الحجر، المقيدة برقم 1214 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق.

 صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم عمار وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم.

البداية عندما قررت نيابة شمال الزقازيق الكلية إحالة المتهمين “إبراهيم. ع“، فلاح، و”السيد. ع” فلاح، مقيمين بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 20 أغسطس من العام الماضي، وبدائرة مركز صان الحجر، قتلا عمدا المجني عليه رضا محمد علي يوسف، 72 سنة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قد عقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليه وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) وتربصا به وما أن ظفرا به حتى انهال عليه المتهم الأول بتقييده وطعنه المتهم الثاني عدة طعنات مستخدمًا سلاح الجريمة (السكين) على النحو المبين في التحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق متهمين عجوز الزقازيق المستشار سامى بيومى نيابة شمال الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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