الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بقنا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، عامل بالسجن 10 سنوات بتهمة الإتجار في الحشيش المخدرفي القضية التي حملت رقم 22915 لسنة 2022 جنح مركز  شرطة نجع حمادي والمقيدة برقم 2933 لسنة 2022 كلي قنا .

صدر الحكم   برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.

تعود أحداث القضية إلى 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جبلاوي.أ، 25 عاما، عامل، ومقيم نجع حمادي، بتهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا،  كما وجهت له تهمة حيازة بندقية آلية و10 طلقات.

عامل جنايات نجع حمادي الحشيش شرطة نجع حمادي المستشار حسام الدين فتحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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