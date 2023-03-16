حبس متهمين بسرقة الشقق في القاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، بعدما كشفت التحريات أنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

وطالبت جهات التحقيق بتحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن نشاط أفراد التشكيل العصابي المضبوط، وإجراء فيش جنائي لهما، لتحديد ما إذا كانا مطلوبين في قضايا أخرى.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المجني عليهم أصحاب ومالكي الشقق المسروقة، حيث نسبوا إلى المتهمين تهم سرقة متعلقاتهم من مساكنهم وإحداث تلفيات بها.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه في السرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب.

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

وباتخاذ الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية ومقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرًا وعرضهما على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معهما، حيث أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية.