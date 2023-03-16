قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى قرية سيدى حنيش بمرسى مطروح

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تنظيم مديرية الصحة قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية سيدي حنيش التابعة للمركز يومي الأربعاء والخميس 15 و 16مارس الجاري، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وتضم القافلة أطباء من تخصصات «التخدير، الباطنة، الصدر، العظام، الجلدية، طب وجراحة الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، نساء وتوليد، الرمد، المسالك البولية، الأوعية الدموية»، مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان تحت إشراف ومتابعة من الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، أن توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تقديم كل الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كل العقبات علي مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة ومديرية الصحة بالمحافظة، لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح لرئيس قرية سيدي حنيش علي ضرورة إعلام أهالي القرية عن القافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة، بجانب الإعلان على صفحات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

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