الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منها فانوس رمضان.. «قومي المرأة» بكفر الشيخ ينظم دورة تدريبية للمشغولات الفنية

الدورة
الدورة

نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ دورة تدريبية للاشغال الفنية والخيامية تحت عنوان "فرحة رمضان"، لتصنيع فانوس وبعض المشغولات الفنية بقاعة التدريب بفرع المجلس وبمقر كلية التربية النوعية.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقرر فرع بكفر الشيخ،  إنه قام بالتدريب الدكتورة مروة خنافير، والدكتورة ميرنا النحاس، وقد تم انتاج مجموعة رائعة من المشغولات الفنية، التي تمثلت في فانوس رمضان وخداديات ومفارش ومعلقات، تمهيدا لاستقبال شهر رمضان الكريم، حضر الدورة مهندسة مروة حمدي، عضوة الفرع، واستهدفت الدورة مجموعة من طالبات كلية الاداب، وطالبات كلية التربية النوعية.

وعلى جانب آخر استقبلت الدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، طلاب وطالبات كلية الآداب قسم اجتماع، خلال زيارتهم لفرع المجلس بكفر الشيخ، لتعريفهم بالمجلس القومي للمرأة ونشأته واختصاصاته ونشاط فرع كفرالشيخ والخدمات التي يقدمها للمرأة بمحافظة كفر الشيخ.

فانوس مرأة كفر الشيخ تدريب سيدات

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