إشادة بحصول قسم الهندسة الكهربية بجامعة الأزهر على الاعتماد البرامجى من «ضمان الجودة»

أشاد المشاركون في احتفالية كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بحصول قسم الهندسة الكهربية بها على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء «برنامج القوى والآلات الكهربية وبرنامج الإلكترونيات والاتصالات الكهربية».

وثمن الحضور جميعًا جهود كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، تلك الكلية الأم التي تأسست من رحمها كلية الهندسة بنين بقنا، وكلية الهندسة بنات بالقاهرة، وأكد الحضور على ريادة وتميز جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في العلوم التطبيقية والعملية جنبًا إلى جنب مع العلوم العربية والشرعية، مؤكدين أن الأزهر الشريف منذ ما يزيد على الألف عام كانت تدرس في أروقته علوم الهندسة والطب والصيدلة والفلك والرياضيات جنبًا إلى جنب مع تدريس العلوم العربية والشرعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتورة راجية طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، والدكتور السعيد عثمان عميد الكلية الأسبق، والدكتور أيمن مصيلحي عميد الكلية السابق، والدكتورة هناء عبدالحميد العبيسي عميدة كلية طب البنات، والدكتور عمرو هلال وكيل الكلية لشئون التعليم، والدكتور أشرف المراكبي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عطية السيد وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم نصار رئيس قسم الهندسة الكهربية، والدكتور أحمد القاضي مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، إضافة إلى لفيف من عمداء ووكلاء الكلية السابقين.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم القامات العلمية الكبيرة التي أسهمت في رفع تصنيف الكلية والجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جدير بالذكر أن قسم الهندسة الكهربية قد حصل على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في أول شهر فبراير الماضي.