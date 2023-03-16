الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-3-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

نستعرض لكم فى هذا التقرير، مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2023 والقنوات الناقلة، حيث تستأنف اليوم مباريات دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي وكذلك دوري المؤتمر.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-3-2023

ولعل من أبرز مباريات اليوم فى الدوري الأوروبي، مباراة القمة بين سبورتينج لشبونة وأرسنال في لندن بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لمثلهما، كما يلتقي مانشستر يونايتد مع ريال بيتيس، فيما يلعب روما مع ريال سوسيداد، أما يوفنتوس فيحل ضيفًا على فرايبورج في ألمانيا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

  • فينورد - شاختار 19:45 بتوقيت القاهرة، 20:45 بتوقيت مكة المكرمة beIN Sports HD XTRA 1
  • ريال بيتيس - مانشستر يونايتد 19:45 بتوقيت القاهرة، 20:45 بتوقيت مكة المكرمة beIN Sports HD 1 Premium
  • فرايبورج - يوفنتوس 19:45 بتوقيت القاهرة، 20:45 بتوقيت مكة المكرمة beIN Sports HD 2 Premium
  • فنربخشه - إشبيلية 19:45 بتوقيت القاهرة، 20:45 بتوقيت مكة المكرمة beIN Sports HD 3 Premium
  • سانت جيلواز - أونيون برلين 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN Sports HD 3 Premium
  • فرينكفاروزي - باير ليفركوزن 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN Sports HD XTRA 1
  • أرسنال - سبورتينج لشبونة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN Sports HD 1 Premium
  • ريال سوسيداد - روما 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN Sports HD 2 Premium

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الأربعاء 15-3-2023

نابولى يهزم أينتراخت فرانكفورت بثلاثية ويتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

  • يورجودين - ليخ بوزنان 19:45 بتوقيت القاهرة، 20:45 بتوقيت مكة المكرمة beIN Sports HD 3 English
  • سيفاس سبور - فيورنتينا 19:45 بتوقيت القاهرة، 20:45 بتوقيت مكة المكرمة beIN Sports HD XTRA 3
  • سلوفان براتيسلافا - بازل 19:45 بتوقيت القاهرة، 20:45 بتوقيت مكة المكرمة beIN Sports HD 2 English
  • ألكمار - لاتسيو 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمةbeIN Sports HD 3 English
  • وست هام - آيك لارانكا 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN Sports HD XTRA 2
  • فياريال - أندرلخت 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمةbeIN Sports HD 2 English
  • نيس - شيريف 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمةbeIN Sports HD 2

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

  • الخليج - الطائي 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة SSC1 HD
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