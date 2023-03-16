الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نابولى يهزم أينتراخت فرانكفورت بثلاثية ويتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

هدف أوسيمين
هدف أوسيمين

سحق فريق نابولي الإيطالي ضيفه أينتراخت فرانكفورت، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، بثلاثة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نابولي بهدف دون رد، فيما انتصر نابولي ذهابًا بهدفين دون رد.

وشهدت مدينة نابولي أحداث عنف واشتباكات قبيل انطلاق مباراة اليوم بين جماهير فريق أينتراخت فرانكفورت، مدعومة بجماهير نادي أتالانتا والمعروفة بالعداء بينها وبين جماهير نابولي، ضد جماهير نابولي، وتسببت الاشتباكات في اندلاع الحرائق بعدد من السيارات والمحال قبل أن تتدخل شرطة المدينة، وتفض الاشتباكات.

وسيطر نابولي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، كما قدم لاعبوه أداءً هجوميًا شرسًا.

وهدد لاعبو نابولي مرمى أينتراخت بالعديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة.

واستمرت المحاولات الهجومية لنابولي لتسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط، وتصعيب مهمة الفريق الألماني في العودة للمباراة.

وسجل فيكتور أوسيمين، هدف التقدم لنابولي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما حول عرضية بوليتانو برأسه في الشباك.

وسدد لاعبو نابولي 5 كرات على المرمى من أصل 8 محاولات، فيما لم يسدد لاعبو فرانكفورت أي كرة على المرمى في الشوط.

واستحوذ نابولي على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لفريق أينتراخت فرانكفورت.

واستمر الضغط الهجومي لفريق نابولي في الشوط الثاني من المباراة، وكذلك واصلوا استحواذهم على الكرة.

وأضاف أوسيمين ثاني أهدافه وثاني أهداف فريقه في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وتحصل نابولي على ركلة جزاء سددها زيلينسكي في الشباك بالدقيقة 64.

وهدأ اللعب بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة بعد زيادة فارق الأهداف لخمسة أهداف وضمان نابولي التأهل للدور ربع النهائي.

وسدد لاعبو نابولي 8 كرات على المرمى من أصل 12 محاولة، مقابل تسديدة واحدة من 5 محاولات لفريق أينتراخت فرانكفورت.

واستحوذ نابولي على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لفريق أينتراخت فرانكفورت.

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