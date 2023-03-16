بيان ختامى مشترك.. مصر والسويد تتفقان على إقامة منتدى أعمال لتنمية العلاقات

وقع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وجوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون للتنمية الدولية السويدي، على بيان ختامي لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والسويد وتطوير علاقات التعاون بين دوائر الأعمال فى كلا البلدين لدعم النمو التجاري والاستثماري.

وتضمن البيان الختامي لمنتدى الاعمال المصري السويدي المشترك، التزام كل من جمهورية مصر العربية ودولة السويد بمسعى التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذى يساهم فيه القطاع الخاص بشكل رئيسى، حيث منحت استضافة مصر لقمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى رقم 27 في شرم الشيخ فرصة فريدة لدوائر الأعمال المعنية لعرض كيفية مساهمة الحلول التي يقدمها القطاع الخاص في النمو الاقتصادى الأخضر والرخاء، كما وافق كلا الوزيرين في اجتماع ثنائى خلال القمة على عقد اجتماع مبدئى فى ستوكهولم.





​كما تضمن البيان الختامي الإشارة الى أنه تم خلال منتدى الأعمال المصرى - السويدى الذى عقد في استوكهولم في 14 مارس 2023 بحث واستكشاف فرص زيادة التجارة والاستثمارات؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة فى مجالات الطاقة، النقل وعلوم الحياة.

كما أكد الجانبان على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وعلى أهمية تقوية التعاون بينهما وجعلهما أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وأعرب الجانبان عن التزامهما بالعمل معًا لتنمية حجم التبادل التجارى إلى آفاق أعلى، وأشارا إلى أهمية التعاون للحصول على أقصى استفادة ممكنة من اتفاق المشاركة المصرية - الأوروبية.

كما تضمن البيان الختامي اتفاق الجانبين على إقامة منتدى أعمال مصري - سويدى لاحق فى مصر، ويشكل منتدى الأعمال منصة تستهدف توسعة وتعميق العلاقات الثنائية مع تكثيف الاهتمام بالتعاون التجارى، والتطلع إلى تطور المنتدى مع الوقت لمواكبة احتياجات كلا البلدين ودوائر الأعمال بهما.

من ناحيه أخرى، زار السيد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، يرافقه الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التحاري، والسفير أحمد عادل سفير مصر لدى السويد، مصنع شركة إيريكسون السويدية العالمية؛ لبحث فرص الاستثمار في مصر، وكذا زيارة لمجموعة Ahlens لسلاسل السوبر الماركت ومقابلة المالك ورئيس مجلس الإدارة؛ لبحث استيراد احتياجات ومستلزمات هذه المتاجر من مصر من السلع الزراعية والغذائية والمستلزمات المنزلية وغيرها من المنتجات.

كما عقد مقابلات ثتائية مكثفة على هامش المنتدى مع مسئولي كبريات الشركات السويدية العاملة في مجال إنتاج السيارات والشاحنات والأجهزة المنزلية والأجهزة الطبية مثل volvo,Electa,Scania وإليكترولكس لدعوتها لزيادة نشاطها التصنيعى فى مصر.

كما نظم السفير أحمد عادل، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة السويد، عشاء عمل للوزير، مع عدد من كبريات الشركات السويدية فى عدد من المجالات مثل النقل، السيارات، الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا المعلومات.

كما تم على هامش الزيارة أيضا عقد لقاء ثنائى للوزير المفوض التحاري يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، مع نظيره السويدى لدفع التبادل التجارى وجذب الاسثمارات السويدية فى عدد من المجالات.



