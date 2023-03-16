الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رشا عبدالله: وجدت ضالتى فى التطوع بمبادرة حياة كريمة

رشا عبدالله
رشا عبدالله

وجدت ضالتها في العمل التطوعي وخدمة الغير، ومساندة المحتاجين، فلبت النداء منذ اللحظة الأولى لحاجة مبادرة "حياة كريمة" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وانضمت لصفوفهم، وبدأت في اليوم التالي بالعمل في تعبئة كراتين شهر رمضان المبارك، ورغم طول الوقت والعمل المجهد إلا أنها كانت لا تلتفت إلى كل ذلك، وركزت على حبها ومتعتها في العمل التطوعي التي اختارته.

لم تكن تلك التجربة في هذا المجال الأولى لرشا عبدالله، ابنة محافظة كفر الشيخ، بل سبق لها العمل في العديد من المؤسسات الخيرية لكنها فضلت أن تكثف جهودها في التطوع ضمن مبادرة حياة كريمة.

 تقول رشا عبدالله، إنها انضمت لمؤسسة «حياة كريمة»، كمتطوعة، منذ فترة قصيرة، ورغم خبرتها الكبيرة فى العمل التطوعى فى أماكن أخرى، لم تشعر بسعادة قبل ذلك تقترب من السعادة التى شعرت بها حينما شاركت فى تجهيز كراتين رمضان، مشيرة إلى أنها لديها جمعية خيرية وتقطتع من وقتها دائمًا للعمل التطوعي، لذا بمجرد علمها بحاجة حياة كريمة لمتطوعين قررت على الفور، وكانت المهمة الأولى التي أسندت لها هي تجهيز كراتين شهر رمضان، ورغم الإرهاق كانت سعيدة للغاية، لدرجة أنها كانت لا تريد أن ينتهي وقت العمل.

وأضافت: «ما يميز أجواء العمل في حياة كريمة المحبة والإصرار والصدق التي يتحلى بها الجميع، والتفانى في العمل وإنكار الذات، وكانت الفرحة لا توصف حينما رأيت نظرات الشكر على وجوه المستحقين، ودعواتهم للرئيس السيسى ولنا».

وأشارت إلى أن الجميع يعمل بقلب رجل واحد، فبيننا أطباء ومهندسين ومدرسين وطلاب، ومؤهلات علمية مختلفة، والجميع يعمل بهدف واحد، هو النهوض بمصر، وتحقيق الحلم الكبير، وهو الجمهورية الجديدة.

وأكدت أن المتطوعين يتسابقون للفوز بالثواب، فبمجرد الاحتياج لعدد منهم للقيام بأي مهمة، مثل نقل الكراتين، نجد الجميع جاهزون للعمل.

وقالت: «رغم الإرهاق، نصر على إكمال العمل، ونستمر حتى وقت متأخر من الليل، ولا نغادر حتى نتأكد من إنجاز كل المهام».

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

زلزال بقوة 7.1 يضرب منطقة جزر كرماديك جنوب المحيط الهادئ

الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع موسيمانى لخلافة فيريرا

مستثمر أمريكى يحذر من تداعيات انهيار بنك «سيليكون فالى»

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان

خبير اقتصادى: على بريطانيا خفض الديون التى تقترضها لتغطى العجز المالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»