الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مصطفى الكيلانى: لهذا السبب.. كدنا نتوقف عن استكمال فيلم «صولا»

ندوة فيلم صولا
ندوة فيلم "صولا"

أعرب الناقد محمد دياب، مدير ندوة فيلم "صولا "التى أقيمت منذ قليل بإحدى قاعات قصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الرابعة والعشرين، عن سعادته بحالة الفيلم حيث يقدم شخصية خاصمتها الحياة لكنه يتمكن من ترويضها، العمل استخدم به تقسيم السلم الموسيقي "دو- رى- مي- فا- صول" وكان لكل تفصيلة حكاية تحمل قدرا كبيرا من المشاعر المتباينة التى خلقت حالة من السعادة لدي الحضور.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏وقوف‏، و‏منظر داخلي‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏قصر ثقافة الإ‏'‏‏
ندوة فيلم "صولا"

مصطفى الكيلاني المنتج المشارك في الفيلم، قال إنه سعيد برد فعل الجمهور وأضاف أن هذا العمل هو مشروع المنتجة والمخرجة زهرة البودي، وأنا ضيف في العمل والفكرة هى أن نقدم حكاية شاب لديه رغبة وأمنية فى أن يكون شخص عادي رغم ما يمر به من صعوبات بسبب مرضه. 

وأضاف الكيلاني: أنا حضرت المشروع من 2015 وكان من الممكن أن يكون أفضل فى حالة وجود الدعم المناسب فقد تم تنفيذه بآلات بسيطة ولاب توب قديم وأبسط الإمكانيات للتنفيذ غير متاحة.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏
ندوة فيلم "صولا"

ثمان سنوات هى مدة تصوير الفيلم ما بين حفلات ومعهد لتدريس الطلبة معهد "تمبو"، لكنه اضطر أن يغلقه فى النهاية بسبب التعثرات المادية، ويضيف الكيلاني إن "جابى" كل فترة لابد أن يدخل المستشفى وهى مرحلة اعتاد عليها، وعندما زرته في البيت كان قد انتهى من جولة المستشفى فى دمشق جزء من السبب فى تأخر التصوير كان بسبب عدم وجود إمكانيات للمخرجة زهرة البودي، واحيانا ظروفه الصحية.

فى 2020 كانت زهرة قد قررت أن توقف العمل لكنه "جابى" هو من قرر أن يستكمل العمل.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏
ندوة فيلم "صولا"

جزء من بطولة "جابى" هى والدته التى طوال الوقت كانت تمنحة الامل في الحياة، كل اللقاءات مصورة خصيصاً لصالح هذا العمل ، موسيقى "جابى" كانت موجودة بقوه وحاضرة ووجود بعض الفنانين مثل عابد فهد كانت بسبب صداقته بهم .

فيلم صولا قصر ثقافة الإسماعيلية الناقد محمد دياب مصطفى الكيلاني المخرجة زهرة البودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شخص بفندق بالهرم

نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية «التعليم» على كورنيش النيل (صور)

بيان ختامى مشترك.. مصر والسويد تتفقان على إقامة منتدى أعمال لتنمية العلاقات

وفاة 14 شخصا جراء فيضانات تركيا و5 بعداد المفقودين

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»