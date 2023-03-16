مصطفى الكيلانى: لهذا السبب.. كدنا نتوقف عن استكمال فيلم «صولا»

أعرب الناقد محمد دياب، مدير ندوة فيلم "صولا "التى أقيمت منذ قليل بإحدى قاعات قصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الرابعة والعشرين، عن سعادته بحالة الفيلم حيث يقدم شخصية خاصمتها الحياة لكنه يتمكن من ترويضها، العمل استخدم به تقسيم السلم الموسيقي "دو- رى- مي- فا- صول" وكان لكل تفصيلة حكاية تحمل قدرا كبيرا من المشاعر المتباينة التى خلقت حالة من السعادة لدي الحضور.

ندوة فيلم "صولا"

مصطفى الكيلاني المنتج المشارك في الفيلم، قال إنه سعيد برد فعل الجمهور وأضاف أن هذا العمل هو مشروع المنتجة والمخرجة زهرة البودي، وأنا ضيف في العمل والفكرة هى أن نقدم حكاية شاب لديه رغبة وأمنية فى أن يكون شخص عادي رغم ما يمر به من صعوبات بسبب مرضه.

وأضاف الكيلاني: أنا حضرت المشروع من 2015 وكان من الممكن أن يكون أفضل فى حالة وجود الدعم المناسب فقد تم تنفيذه بآلات بسيطة ولاب توب قديم وأبسط الإمكانيات للتنفيذ غير متاحة.

ندوة فيلم "صولا"

ثمان سنوات هى مدة تصوير الفيلم ما بين حفلات ومعهد لتدريس الطلبة معهد "تمبو"، لكنه اضطر أن يغلقه فى النهاية بسبب التعثرات المادية، ويضيف الكيلاني إن "جابى" كل فترة لابد أن يدخل المستشفى وهى مرحلة اعتاد عليها، وعندما زرته في البيت كان قد انتهى من جولة المستشفى فى دمشق جزء من السبب فى تأخر التصوير كان بسبب عدم وجود إمكانيات للمخرجة زهرة البودي، واحيانا ظروفه الصحية.

فى 2020 كانت زهرة قد قررت أن توقف العمل لكنه "جابى" هو من قرر أن يستكمل العمل.

ندوة فيلم "صولا"

جزء من بطولة "جابى" هى والدته التى طوال الوقت كانت تمنحة الامل في الحياة، كل اللقاءات مصورة خصيصاً لصالح هذا العمل ، موسيقى "جابى" كانت موجودة بقوه وحاضرة ووجود بعض الفنانين مثل عابد فهد كانت بسبب صداقته بهم .