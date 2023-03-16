ولى عهد الكويت يستقبل عددا من وزراء الإعلام والثقافة العرب

استقبل ولى عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عددًا من وزراء الإعلام والثقافة العرب، ورؤساء منظمات ثقافية من المشاركين في اجتماعات الدورة العادية الـ98 للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية الـ16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك بمناسبة انعقادهما بدولة الكويت، والتى شاركت بها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وأكد ولى عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن الإعلام أصبح بصوره المختلفة ووسائله المتعددة، أهم ناقل للحضارات والثقافات وتبادل الخبرات بين الشعوب، ومساهمًا فعالًا في تقوية العلاقات الاجتماعية، وشدد على أنه لكي تنهض الأمم إعلاميًا، يجب أن يتوافر فيه المصداقية والواقعية والمرونة ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، في ظل انتشار سريع لمواقع ووسائل وبرامج التواصل الاجتماعي، التي أصبحت جاذبة للقارئ والمستمع والمُطلع بصفة عامة، لسرعة الوصول إليها والحصول على المعلومة أو الخبر أو الحدث بكل سهولة وسلاسة.

وأضاف ولي عهد الكويت، أنه في هذا الصدد، بات لزامًا على المعنيين بالإعلام في العالم، لاسيما في الدول العربية، أن يكثفوا جهودهم في التصدي للشائعات ومواجهة مخاطرها، ووضع استراتيجية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، التي تنشر أخبارًا وأحداثًا غير صحيحة، قد تؤدي إلى إحداث فتن بين الأفراد تمتد -أحيانًا- إلى خصومات وصراعات بين الشعوب والبلدان.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد توجهت في وقت سابق إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية الأولى، من أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي 28 ، والتي عُقدت بعنوان "الرؤى والاستراتيجيات الثقافية تمكين أم رعاية... والتنمية الشاملة"، وعلى هامش الزيارة التقت عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة الكويتي، وتباحثا في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والفنون.