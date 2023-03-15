مجموعة السبع تعارض خفض سقف سعر النفط الروسى عن 60 دولارا للبرميل

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مجموعة السبع تعارض خفض سقف سعر النفط الروسي عن 60 دولارا للبرميل.

وقالت وكالة بلومبرج إن إستونيا وليتوانيا وبولندا اقترحت خفض سقف أسعار النفط الروسي، المحدد في ديسمبر الماضي عند 60 دولاراً، إلى 51.45 دولار للبرميل.

ووفقا لمصادر الوكالة، طالبت هذه الدول بأن يكون سقف أسعار النفط الروسي أقل بنسبة 5٪ من أسعار السوق.

وأظهرت بيانات شحن أن حصة النفط الإفريقي من إجمالي واردات الهند من الخام في فبراير تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ما لا يقل عن 22 عاما، فيما حصلت المصافي على كميات قياسية من النفط الروسي بأسعار مخفضة وزادت مشترياتها من منتجي الشرق الأوسط بموجب تعاقدات سنوية.

وأصبحت مصافي التكرير في الهند، التي كانت نادرا ما تستورد النفط الروسي بسبب ارتفاع تكاليف النقل، من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وتحولت فجأة للتهافت على الخام الذي ترفضه الدول الغربية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

وعادة ما تشتري شركات التكرير الهندية النفط الإفريقي من خلال عطاءات فورية، ومع ذلك فإن شهية البلاد للنفط الإفريقي تضاءلت بسبب سهولة توافر النفط الروسي المباع بخصومات كبيرة.

- أكثر من ثلث إجمالي واردات الهند الشهر الماضي جاءت من روسيا

وجاء أكثر من ثلث إجمالي واردات الهند النفطية البالغة 4.94 مليون برميل يوميا الشهر الماضي من روسيا. وفي الأشهر القليلة الماضية، حلت موسكو محل العراق كأكبر مورد للنفط للهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.

وأظهرت البيانات أن الهند تسلمت 1.72 مليون برميل يوميا من النفط الروسي الشهر الماضي، كما أشارت البيانات إلى أن النفط من كومنولث الدول المستقلة، وتشمل روسيا وقازاخستان وأذربيجان، شكل 38.3 بالمئة من الواردات في فبراير، بينما انخفضت حصة الدول الإفريقية إلى 3.6 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001.