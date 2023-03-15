الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: المحادثات بين الرئيس الروسى ونظيره السورى استمرت 3 ساعات

بوتين والأسد
بوتين والأسد

أعلنت روسيا، مساء اليوم الأربعاء، عن أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره السوري بشار الأسد استمرت قرابة الـ3 ساعات.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قبل قليل، عن اختتام المحادثات بين الرئيسين، لافتًا إلى أنها استمرت قرابة 3 ساعات.

وأكد الرئيس بوتين خلال لقائه الأسد أنه على اتصال دائم معه، وأن العلاقات بين البلدين تتطور. 

وانطلقت مساء اليوم، المحادثات الرسمية بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بحضور وفدي البلدين.

وحضر اللقاء عن الجانب الروسي وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزير الإسكان إيريك فائزولين، ومساعد الرئيس الروسي للشئون الدولية يوري أوشاكوف.

الأسد: زيارتى تمهد لمرحلة جديدة فى العلاقات بين البلدين

وقال الرئيس الأسد، خلال لقاء بوتين فى موسكو اليوم: مرتاحون لنتائج عمل اللجنة السورية الروسية المشتركة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

وتابع الأسد: "زيارتي اليوم ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين بلدينا في جميع المجالات".

وأضاف الرئيس السوري أن بلاده تشكر روسيا على مواقفها الثابتة من الحرب في دمشق ضد الإرهاب منذ 2011، لافتًا إلى أن روسيا ثابتة على مواقفها معنا رغم أنها في حالة حرب مع أوكرانيا

روسيا الكرملين الرئيس الروسي بشار الأسد المحادثات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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