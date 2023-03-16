الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 16-3-2023 فى مصر

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل حسب شاشات البنك المركزي المصري 8.2107 جنيه للشراء، و8.2374 جنيه للبيع ، كما استقرت باقي أسعار العملات الخليجية وخاصة الدينار الكويتي و الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الخميس.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الخميس 16-3-2023

 

سعر الريال السعودي 

  • سجل الريال السعودي في بنك مصر:  8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
  • الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:  8.18 للشراء، و 8.21 للبيع.
  • الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
  • الريال السعودي في البنك التجاري الدولي :  8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
  • سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب:  8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
  • الريال السعودي في بنك الكويت الوطني :  8.00 جنيه للشراء، و 8.243 للبيع.
  • الريال السعودي في بنك البركة:  8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

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  • الريال السعودي في بنك المشرق:  8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
  • الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي:  8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
  • الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي:  8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
  • الريال السعودي في ميد بنك:  7.97 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
  • الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان:  8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
  • الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية:  8.11 جنيه للشراء، و
  • 8.21 للبيع.

 

سعر العملات الخليجية

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 96.90 جنيه للشراء، 100.59 للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 97.21 جنيه للشراء، 100.92 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.93 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدرهم الاماراتي في  البنك الأهلي المصري 8.37 جنيه للشراء،8.39 للبيع، وفي بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفي بنك المشرق: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

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توجيهات رئاسية لتوجيه الدعم للمزارعين ووضع أسعار مجزية لتوريد محصول بنجر السكر

 

الريال السعودي الدينار الكويتي الدرهم الإماراتي البنك الأه بنك مص

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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