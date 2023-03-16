سعر الريال السعودى اليوم الخميس 16-3-2023 فى مصر

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل حسب شاشات البنك المركزي المصري 8.2107 جنيه للشراء، و8.2374 جنيه للبيع ، كما استقرت باقي أسعار العملات الخليجية وخاصة الدينار الكويتي و الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الخميس.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الخميس 16-3-2023

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي في بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.18 للشراء، و 8.21 للبيع.

الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي : 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب: 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

الريال السعودي في بنك الكويت الوطني : 8.00 جنيه للشراء، و 8.243 للبيع.

الريال السعودي في بنك البركة: 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

الريال السعودي في بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

الريال السعودي في ميد بنك: 7.97 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و

8.21 للبيع.

سعر العملات الخليجية

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 96.90 جنيه للشراء، 100.59 للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 97.21 جنيه للشراء، 100.92 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري 8.37 جنيه للشراء،8.39 للبيع، وفي بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفي بنك المشرق: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.