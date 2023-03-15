الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الفراخ بـ65 جنيهًا.. أسعار خضراوات ولحوم معرض أهلاً رمضان بمدينة نصر

اهلا رمضان
اهلا رمضان

شهد معرض اهلًا رمضان مدينة نصر والمقام بأرض المعارض اليوم إقبالاً جماهيريًا كبيرًا من أهالي مدينة نصر، بسبب تخفيضات كبيرة علي أسعار السلع الغذائية والخضروات تصل إلي 30٪.

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أسعار الفاكهة والخضار

كيلو برتقال بلدي قبل الخصم بعد الخصم 6 جنيهات

كيلو برتقال بسرة بعد الخصم 7.5 جنيه

كيلو تفاح بعد الخصم 33 جنيهًا.

كيلو يوسفي بعد الخصم 12 جنيهًا.

كيلو جوافة بعد الخصم 13.5 جنيه.

كيلو فراولة بعد الخصم 15 جنيهًا.

◘ وجاءت أسعار الخضروات كالآتي :

كيلو طماطم بعد الخصم 6 جنيهات.

كيلو فلفل ألوان بعد الخصم 20 جنيهًا.

كيلو فلفل اخضر بعد الخصم 11 جنيهًا.

كيلوا كوسة بعد الخصم 7.5 جنيه.

كيلو خيار بعد الخصم 5 جنيهات.

كيلو بسلة بعد الخصم 15 جنيهًا.

كيلو بصل بعد الخصم 11 جنيهًا.

كيلو بصل أبيض بعد الخصم 15 جنيهًا.

كيلو بطاطس بعد الخصم 5.5 جنيه.

كيلو ليمون بعد الخصم 10.5 جنيه.

كيلو ورق عنب قبل الخصم 70 جنية بعد الخصم 50 جنيهٍّا.

◘ أسعار اللحوم والأسماك

سعر كيلو اللحم البلدي 180 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البلطي بعد الخصم 40 جنيهًا.

سعر كيلو الدواجن المجمدة 65 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض 98 جنيهًا.

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اهلا رمضان مدينة نصر أسعار اللحوم أسعار الخضروات اهلا رمضان مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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