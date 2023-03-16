أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 16-3-2023

سجلت أسعار الدواجن، اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 73 جنيهًا بدلًا من 72 جنيهًا أمس، فيما استقرت أسعار البيض عند نفس الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أيام، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 102 جنيه، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 16-3-2023.

أسعار الفراخ اليوم

سجل سعر الفراخ البيضاء 73 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية.

بلغ سعر الدواجن الساسو 112جنيهًا.

سجلت الفراخ الأمهات البيضاء 68 جنيهًا.

سجلت الدواجن البلدي 99.00 جنيهًا.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، سامح السيد، استقرار أسعار الدواجن خلال شهر رمضان الكريم، مع استقرار أسعار خامات الأعلاف والتي كانت العامل الأساسي في ارتفاع أسعار الفراخ.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض 22.00 جنيهًا.

كتكوت ساسو 16.00 جنيهًا.

كتكوت بلدي حر 08.00 جنيهات.

شركة القاهرة للدواجن 26.5 جنيه.

شركة الوادي 24.5 جنيه.

شركة المصرية الهولندية 21 جنيهًا بدلًا من 23 جنيهًا.

شركة صيان مصر 21.25 جنيه بدلًا من 24.25 جنيه.

شركة العناني 26.5 جنيه.

شركة مكة المكرمة 20 جنيهًا.

شركة الفيروز 23 جنيهًا بدلًا من 24.5 جنيه.

شركة نيوجين 27.5 جنيه.

شركة رواد النيل 21 جنيهًا بدلًا من 23 جنيهًا.

كتكوت رومي أبيض يوم 70.00 جنيه بدلًا 71.00 جنيهًا.

كتكوت رومي أسمر يوم 12.00 جنيهًا بدلًا من 13.00 جنيهًا.

سعر البيض اليوم