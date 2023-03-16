تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شخص بفندق بالهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص ملقأة داخل فندق شهير بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد تلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة داخل فندق شهير بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل على هويته في ظروف غامضة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.