«الزراعة»: مجمع أسمدة السخنة يوفر الاحتياجات السمادية للمشروعات القومية الزراعية .. وتطوير إنتاجية الأراضى القديمة

أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لديها خطة طموحه للتوسع في المشروعات القومية والمساحات المنزرعة مثل مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى التي تتطلب احتياجات سمادية من مجمع الأسمدة بالعين السخنة، وكذلك هناك خطة لتطوير إنتاجية الأراضي القديمة وزيادة إنتاجتها من الأرض ووحدة المياه.

وأضاف أن التوسع في المشروعات بالأرضي الجديدة المستصلحة والأراضي القديمة، وبالتالي الأمر يتطلب توفير مزيد من الاسمدة لتلبية احتياجات المزارعين والمنتجين، حيث إن الدولة تدعم الاسمدة بأكثر من 75 مليار جنيه وتوفر كذلك الأسمدة بأسعار مناسبة، مؤكدًا احتياجات الدولة للأسمدة الآزوتية لتلبية احتياجات المزارع وهو مايحتاج إلى توفير الأسمدة من المجمع الجديد بالعين السخنة، حيث إن المجمع الجديد يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة سواء من الغاز أو الموارد الأرضية المتاحة لتوفير احتياجات الأسمدة للمزارعين وتصدير الفائض للخارج ويحقق أفضل إنتاجية لقطاع الزراعة.

ومن جانبه أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إعلان الحكومة أسعار محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس بداية تفعيل الزراعة التعاقدية، وكذلك المحاصيل الاستراتيجية التي تعتبر قاطرة الإنتاج الزراعي وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي دخلت حيز التنفيذ بالإعلان المبكر عن أسعار القمح مبكرًا في شهر أغسطس حتى يتمكن المزارع من تنفيذ السياسة الزراعية التي تسعى إليها الدولة المصرية من أجل التوسع في زراعتها في المشروعات القومية الزراعية في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وشرق العوينات ومشروع المليون ونصف فدان ومشروع تنمية سيناء.

وقال "الشناوي" في تصريحات لـ"الدستور" إنه تم بالفعل الإعلان المبكر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة، ويكون الإعلان المبكر ضمانه للمحاصيل الصيفية قبل الموسم بوقت كاف حتى تستطيع تنفيذ السياسة الزراعية التي ستطبقها على المحاصيل الاستراتيجية على رأسها الذرة البيضاء والصحراء وفول الصويا وعباد الشمس، حيث تم الإعلان عن سع الضمان للذرة الصفراء بـ9500 جنيه للطن والذرة البيضاء بـ9 آلاف جنية للطن، وفول الصويا ب 18 ألف جنيه للطن، وعباد الشمس بـ15 ألف جنيه للطن.